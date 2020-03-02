Ляшко: За экспорт российской электроэнергии нужно сажать в тюрьму

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Украина должна запретить экспорт российской электроэнергии, заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Еще одна коррупционная схема – ввоз с октября прошлого месяца электроэнергии российской, белорусской в ​​Украину… Почему Андрей Герус, который изменил закон в мошеннический способ, и завел сюда российское электричество, почему он до сих пор не сидит? Почему до сих пор не сидит председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк?.. Этот председатель НКРЭКУ вместе с составом всего НКРЭКУ должны в тюрьме сидеть. НКРЭКУ вообще независимый орган, который должен делать все, чтобы украинская экономика была сильной, а украинцы имели работу и зарплату. А они сегодня превратились… этот председатель НКРЭКУ Тарасюк – это шестерка Геруса. А Герус – это слуга России. Он рассказывает, что российская электричество – это бизнес, это конкуренция, поэтому пусть идет. Он врет! Потому что Украина свою электричество в Россию продать не может. А Россия и Беларусь электричество свою в Украине продают. И все они вместе взятые служат на российские интересы, на уничтожение украинской экономики", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

По словам Олега Ляшко, НКРЭКУ, как независимый орган, должна запретить поставки в Украинe российского, белорусского электричества.

"Где антикоррупционные органы?.. Чего они не взяли их за одно место и не посадили в тюрьму? Это и есть реальная борьба с коррупцией. Разве это не коррупция, когда миллиарды выводят из Украины и финансируют российский бюджет? Разве это не коррупция, когда десятки тысяч людей остаются без работы и без зарплаты? И едут по заграницам, ищут, где им заработать и прокормить свою семью. Это чистая коррупция, это чистый преступление, за которое должны отвечать те, кто это делал, а никто ни за что не отвечает", – подытожил Олег Ляшко.

Ранее "Сегодня" сообщали о резком заявлении Владимира Зеленского по поводу импорта электроэнергии во время встречи с представителями угольной отрасли в Доме профсоюзов в Киеве.

"О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Задача профильного министерства – определиться, каким должен быть энергобаланс страны и какая в нем доля тепловой генерации", – заявил президент Владимир Зеленский.

Ранее "Сегодня" писали о том, что СНБО требует урегулировать проблему импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Также мы рассказывали писали о том, что в Раде призвали НКРЭКУ ускориться с ограничением импорта российского тока.

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