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Ляшко: Задержание украинского судна – это пиратство XXI века

15 февраля, 22:55

Политик убежден, что это должно быть основанием для усиления санкций

Видео: Украина 24

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко не считает случайностью задержание украинских рыбаков в Азовском море в день проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24"

"Я не считаю, что это случайность. Это связанные вещи. Это снова демонстрация силы и пренебрежительного отношения к международному праву. Воды, где были задержаны рыбаки, – это украинские воды. Международное сообщество не признает ни аннексии Крыма, ни права России на хозяйствование в этих водах. Т.е. – это грубое нарушение международного права", – заявил Ляшко.

Политик убежден, что это должно стать основанием для усиления санкций за, фактически, пиратство XXI столетия.

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"Это чистое пиратство. Я считаю, что Украина должна инициировать заседание Совета Безопасности ООН на тему захвата граждан Украины соседней страной-агрессором", – отметил он.

Напомним, в западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали судно, на котором находились четверо украинцев. Как стало известно, россияне обвинили капитана украинского судна в том, что он не выполнил "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться.

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видео рыбаки задержание Азовское море ФСБ судно Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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