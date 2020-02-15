ФСБ задержала украинское судно в Азовском море: видео "допроса" капитана

ФСБ задержала украинское судно в Азовском море

В западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали судно, на котором находились четверо украинцев.

Как сообщили стало известно, россияне обвинили капитана украинского судна в том, что он не выполнил "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться.

В ходе осмотра корабля было выявлено более 290 штук камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставную сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова рыбы, на судне отсутствовали.

Корабль вместе с рыбаками был доставлен в Керчь для разбирательства.

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Как заявила "крымский омбудсмен" Лариса Опанасюк, команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств происшествия.

Позже в сети было опубликовано видео "допроса", на котором капитан судна признает факт незаконного вылова камбалы и заявляет, что сотрудники ФСБ не оказывали на него психологического давления.

"Допрос" в ФСБ украинского капитана

Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области.

Между тем, по факту незаконного захвата россиянами украинского судна с четырьмя людьми на борту, было украинской прокуратурой было открыто уголовное производство.

"Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" 15 февраля года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи", – говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым.

Ранее мы сообщали о том, что в Азовском море был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ РФ, который вел разведку украинской территории.

Также стоит добавить, что в Азовское море переброшены два российских малых ракетных катера "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии, которые выполняли задачи в Средиземном море.

Отметим, что Украине и Западу давно известна потенциальная угроза России в Азовском и Черноморском регионах, где россияне постоянно наращивают свои боевые возможности. Так, например, в июле Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров. Были зафиксированы "атаки" со стороны россиян неизвестными зелеными лучами.

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