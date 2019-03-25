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Люксембург обратился к России по Донбассу

Сегодня, 16:15

Аннексию Крыма Ассельборн назвал серьезной угрозой в регионе и поддержал наказание для РФ

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Фото: facebook.com/MAEE.Luxembourg
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Фото: facebook.com/MAEE.Luxembourg.
Люксембург обратился к России по Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e2/570/5c98e2570d4a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e2/570/5c98e2570d4a2.jpg Политика Аннексию Крыма Ассельборн назвал серьезной угрозой в регионе и поддержал наказание для РФ

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в своем заявлении по Донбассу обратился к России с призывом выполнить Минские соглашения, освободить украинских заложников и отметил, что аннексия Крыма – это угроза международной безопасности. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции.

"С нашей точки зрения, четко понятно, что Россия должна выполнить свои обязательства и осуществить свое влияние на так называемые "народные республики" в Донецкой и Луганской областях для того, чтобы верховенство права и фундаментальные права были соблюдены должным образом", – сказал он.

Кроме того, Ассельборн поддерживает политику Запада о непризнании аннексии Крыма Россией и призывает допустить на полуостров правозащитников для мониторинга ситуации с правами человека.

"Мы призываем освободить всех заключенных и в первую очередь прекратить военные действия в этом регионе. Я считаю, что незаконная аннексия Крыма сохраняет прямую угрозу международной безопасности", – подчеркнул глава МИД Люксембурга и добавил, что милитаризация Россией полуострова создает напряжение в Черноморском регионе.

Касательно наказания для России министр отметил, что на данный момент ЕС ввел максимально возможные санкции.

"Да, в зарубежной политике мы иногда нуждаемся в санкциях, однако санкции не могут быть самоцелью. Но в данном случае то, что мы можем сделать в Европейском Союзе, это принимать те меры, которые нам предлагает дипломатия. Это была долгая дискуссия. Я знаю, Павел (Климкин) мне уже сказал, что могло быть больше (санкций), но это был консенсус, к которому мы пришли. Я четко считаю, было сделано то, что было возможно", – добавил Ассельборн.

Напомним, в марте 2017 года глава МИД Люксембурга посещал Широкино. По словам Ассельборна, разрушения Широкино – это следствие действий профессиональной армии.

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Тег Россия, Люксембург, Крым, Донбасс, Ассельборн

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Источник:

УНИАН

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