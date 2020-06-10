Магнит для туристов: Зеленский сделал селфи в "городе легенд"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Чернигов сделал селфи на фоне фонтана и назвал город "настоящим магнитом для туристов".

Снимок был опубликован на официальной странице главы государства в Facebook.

"Говорят, Чернигов – город легенд. Действительно – мистический, красивый и неимоверно привлекательный. Настоящий магнит для туристов!" – говорится в подписи к фото.

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Напомним, рабочая поездка Зеленского в Черниговскую область началась 10 июня. Планируется, что президент проверит ход выполнения работ по программе "Большая стройка", ознакомится с работой врачей во время эпидемии коронавируса, встретится с бизнесменами-аграриями, а также – с коллективом одного из городских университетов.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак распорядился подготовить для украинцев "туристические магниты" – государственную программу развития туризма в Украине на следующие три-четыре года.

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"Мы хотим, чтобы украинцы, не имея возможности в этом году поехать за границу, начали путешествовать по нашей живописной стране", - сказал он.

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