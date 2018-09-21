Македония прямо обвинила Россию во вмешательстве

Сегодня, 14:59

За последние три года интерес России к ранее не замечаемой ею Македонии значительно возрос

Фото: Flickr
Фото: Flickr

За последние три года интерес России к ранее не замечаемой ею Македонии значительно возрос, утверждает лидер македонского Демократического союза за интеграцию Али Ахмети, связывая это с евроатлантической интеграцией его страны.

В качестве примера активного вмешательства Кремля во внутренние дела Македонии Ахмети приводит участившееся упоминание этой страны главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который выучил названия едва ли не всех македонских деревень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Три года назад Республика Македония вообще не интересовала Кремль, но с тех пор министр иностранных дел России Сергей Лавров начал на каждой конференции, каждом публичном мероприятии демонстрировать знание всех македонских сел с малейшими проблемами", – говорит он в эфире канала "Нова".

Особенно жесткими Ахмети назвал последние слова Лаврова, который назвал "глубокой провокацией для российской политики" возможное членство Македонии в НАТО, и поэтому этого нельзя допустить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политик называет это философией и дипломатией Кремля в отношении западного блока и западной культуры.

"30 сентября мы вырвемся из сферы интересов России в западнобалканском регионе", – напомнил Али Ахмети о дате референдума насчет изменения конституционного названия Македонии – последнего препятствия на пути вступления страны в НАТО.

Напомним, что ранее в провокациях из-за присоединения Македонии к НАТО Россию обвинили США.

Как мы уже писали, по этой же причине министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Македонию.

Кроме того, Македония стала одной из многих стран, которые выслали российских дипломатов из-за "дела Скрипалей" в Великобритании.
Россия, Македония, НАТО, вмешательство России

Вы сейчас просматриваете новость "Македония прямо обвинила Россию во вмешательстве". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Соглашение между странами еще не вступило в силу. Фото: AFP

Президент Македонии отказался подписать соглашение о новом названии страны

26 Июня, 14:38

Герге Иванов заявил, что не уполномочен подписывать такие соглашения

Другие страны

В Греции продолжается спор. Фото: AFP

Военные Греции сделали грозное заявление по соглашению с Македонией

3 Июля, 14:29

Парламент Македонии 19 июня ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония"
Загрузка...

США

Хизер Нойерт. Фото: Getty

Договоренность между Грецией и Македонией: появилась реакция США

13 Июня, 03:34

Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики

Евросоюз

Македония готовится сменить название. Фото AFP

Правительство Македонии утвердило закон о новом названии страны

18 Июня, 16:15

Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония

Политика

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Климкин поздравил Грецию и Македонию с завершением исторического спора

13 Июня, 11:51

Министр иностранных дел отметил, что цивилизованные страны исповедуют европейские подходы

Другие страны

Македония хочет вступить в НАТО. Фото: AFP

В Македонии хотят начать переговоры о вступлении в НАТО

10 Июля, 02:40

Министр подчеркнул, что вхождение балканской страны в альянс не станет угрозой для других государств
Загрузка...