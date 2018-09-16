Премьер рассказал, что будет с Македонией без нового названия

В стране проведут референдум, который запланировали на 30 сентября

Премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал жителей страны согласиться с переименованием, чтобы избежать изоляция со стороны мирового сообщества.

Об этом он заявил в интервью информационному агентству AFP сообщает "Радио Свобода".

Чтобы принять решение о переименовании страны в Республику Северная Македония, премьер призвал македонцев сказать "да" на референдуме.

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Референдум запланирован на 30 сентября и он является условием соглашения с соседней Грецией, чтобы положить конец многолетнему спору о названии страны.

Как известно, Грецию не устраивало название Республика Македония, поскольку оно было слишком созвучно с греческой областью Македония. Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

Также сообщалось, что в Греции демонстранты устроили беспорядки из-за смены названия Македонии. Правоохранители применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.