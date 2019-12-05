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Макрон и Зеленский скоординировали позиции накануне встречи в "нормандском формате"

5 декабря, 22:39

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает сайт главы украинского государства.

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Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский уже озвучил свои приоритеты накануне встречи.

Тем временем в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Франция разговор Владимир Зеленский Нормандская четверка Эммануэль Макрон

Источник: Сегодня

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