Макрон намерен обсудить с Путиным Сенцова
Телефонный разговор двух президентов состоится в пятницу
Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудить вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источник в администрации президента Франции, передает ТАСС.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась в Администрацию президента России с просьбой помочь незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
"Обратилась к руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайно с просьбой срочно доложить президенту Российской Федерации о состоянии Олега Сенцова для организации перемещения больного безопасным для него способом, в частности, самолетом санавиации и своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи", – написала она.
По ее словам, при существующих обстоятельствах она попросила способствовать ускорению рассмотрения ходатайства о помиловании Олега Сенцова компетентными государственными органами РФ.
"Одновременно прошу рассмотреть возможность обмена гражданина Украины Олега Сенцова на гражданина Российской Федерации Алексея Седикова", – сообщила Людмила Денисова.
Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.
Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.
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