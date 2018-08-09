Макрон намерен обсудить с Путиным Сенцова

Сегодня, 18:41

Телефонный разговор двух президентов состоится в пятницу

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудить вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источник в администрации президента Франции, передает ТАСС.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась в Администрацию президента России с просьбой помочь незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Обратилась к руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайно с просьбой срочно доложить президенту Российской Федерации о состоянии Олега Сенцова для организации перемещения больного безопасным для него способом, в частности, самолетом санавиации и своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи", – написала она.

По ее словам, при существующих обстоятельствах она попросила способствовать ускорению рассмотрения ходатайства о помиловании Олега Сенцова компетентными государственными органами РФ.

"Одновременно прошу рассмотреть возможность обмена гражданина Украины Олега Сенцова на гражданина Российской Федерации Алексея Седикова", – сообщила Людмила Денисова.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
Путин, Сенцов, Макрон

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