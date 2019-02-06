"Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году

Бывший президент пошел на сделку с лидерами Майдана, но это ему не помогло

"Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году 2019-02-06T16:08:00+02:00 Политика Бывший президент пошел на сделку с лидерами Майдана, но это ему не помогло

Осужденный за госизмену экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что Европа его предала после того, как он подписал в феврале 2014 года соглашение с лидерами оппозиции при участии иностранных дипломатов об установлении мира в центре Киева. Об этом он рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Москве.

Соглашение между властью и оппозицией об урегулировании кризиса подписали Янукович и лидеры трех оппозиционных фракций украинского парламента: Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок. Соглашение засвидетельствовали от Европейского Союза главы МИД Польши Радослав Сикорский и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье. В то же время Москва отказалась подписывать под документом.

Как рассказал Янукович, представитель России Владимир Лукин выразил ему сомнение, что соглашение будет выполнено.

"Он мне сказал: "Неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены". Я сказал: "Да. Я хочу верить, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, на таком уровне они обязательно будут выполнены. К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали. Или, как говорят, продвинутые украинские политики, которые себя такими считают, меня кинули, как лоха", – вспомнил экс-президент.

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Отметим, переговоры между еще действующей в феврале 2014 года властью, лидерами оппозиции и иностранными представителями проходили в Администрации президента, которые затянулись до ночи. Накануне переговоров в АП, совет Майдана выдвинул свои условия к власти и оппозиции – активисты согласились одобрить соглашение, но при условии, что в следующем правительстве не будет Виталия Захарченко (на тот момент глава МВД) и Виктор Пшонка не будет генеральным прокурором. Читайте полный текст Соглашения, которое подписал Янукович.

В свою очередь посланник Путина объяснил, почему Москва не подписала антикризисное соглашение. Представитель России считал этот документ нецелесообразным.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов и 13 правоохранителей. 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек.

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