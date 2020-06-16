Суд по делу Порошенко: стала известна дата и сумма залога

Суд будет избирать меру пресечения пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко 18 июня. Прокуроры будут просить арест с возможностью залога.

Как сообщил журналистам адвокат подозреваемого Илья Новиков, судьей будет Сергей Вовк, который вел судебный процесс против Юрия Луценко.

"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15:15. Сегодня мы получили официальное извещение. Пятого президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу… Петр Порошенко обязательно появится в суде", – сказал он.

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В то же время "Украинской правде" в Офисе генерального прокурора сообщили, что будут просить арест для Порошенко с возможностью залога в 10 миллионов гривен.

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Как сообщали новости "Сегодня", Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

В свою очередь в Офисе генерального прокурора сообщили, что сейчас рассматривается вопрос об аресте Порошенко. Также стало известно, в чем подозревают экс-президента.

Видео: ГБР

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