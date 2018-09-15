Меркель обвинила Россию в дестабилизации бывших республик СССР

Канцлер ФРГ напомнила о проблемах постсоветских стран, не входящих в ЕС и НАТО

Кремль занимается дестабилизацией внутренней обстановки во многих странах бывшего СССР, разжигая внутренние конфликты. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед немецкими военнослужащими, дислоцированными в литовском городе Рукла.

"Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", – отметила она, передает "Укринформ".

Также Меркель добавила, что на сегодняшний день все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты.

В качестве примера немецкий канцлер назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдове и Азербайджане.

В то же время, подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, напомнила Меркель.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая Форуме YES в Киеве, заявил, что Россия является угрозой не только для Украины, но и для всего мира.

По его словам, это уже начинают понимать все больше государств и выразил уверенность в том, что против России надо продолжать санкции, а политики, призывающие к отмене ограничений, действуют не только против Украины, но и против Европы.