МИД расценил новые санкции России в отношении Украины как продолжение агрессии

Сегодня, 03:20

Киев будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины 

Фото: пресс-служба МИД Украины
Фото: пресс-служба МИД Украины

МИД Украины назвал санкции России против украинских физических и юридических лиц продолжением российской агрессии.

"Расцениваем введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии.Оправдание государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", – говорится в сообщении.

Киев будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права.

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В МИД напомнили, что международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию, они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, 1 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал специальное постановление об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний. Читайте подробней, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля.

В Кремле уже назвали причину санкций против Украины и условия их отмены. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что таким образом Москва добивается от Киева нормализации отношений между странами и готова отменить ограничительные меры, если то же самое сделает Украина.

Отметим, что в Украине высмеяли потуги Кремля подкинуть проблем украинским политикам и чиновникам. Так, например, секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя санкции, сказал: "Напугали ежей голым задом", а генеральный прокурор Юрий Луценко назвал эти действия Москвы банальным пиар-ходом.
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"Сегодня"

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