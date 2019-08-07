Сегодня годовщина начала пятидневной войны российского агрессора против Грузии

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МИД: Умиротворение России после вторжения в Грузию привело к войне с Украиной https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/a9e/e83/5d4a9ee83c830.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/a9e/e83/5d4a9ee83c830.jpg 2019-08-07T12:52:28+03:00 Политика Сегодня годовщина начала пятидневной войны российского агрессора против Грузии

По случаю годовщины пятидневной войны России против Грузии, которая началась в начале августа 2008 года, Киев осуждает агрессию Москвы в отношении соседней страны с последующим захватом грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украина выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта развязала ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года. Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжить принимать консолидированные меры, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессивной политики России", – говорится в заявлении.

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Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

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По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены. Читайте о воспоминаниях людей и реакция соцсетей, которые вспоминали годовщину нападения российского агрессора.

Отметим, что игнорирование агрессии России в Грузии проложило путь для российской агрессии и на Донбассе – Запад поощрил Кремль на проведение более агрессивной внешней политики. Новости "Сегодня" разбирались, почему Запад не усвоил уроков Бухареста и агрессии России против Грузии.

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