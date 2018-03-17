"Миллионы украинцев живут на одну зарплату": Ляшко призвал повысить "минималку"

Народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал парламент поднять минимальную зарплату и пенсию в Украине.

"Миллионы украинцев живут на одну зарплату. И даже не среднюю, а минимальную. И не могут покормить семью. Поэтому мы требуем уже со следующей пленарной недели правительство внести представление на изменения в государственный бюджет по увеличению заработной платы. По нашим подсчетам минимальная зарплата должна быть не менее 5500 грн, минимальная пенсия должна быть 3000 грн в месяц", – говорит политик.

Также он подчеркнул, что 80% украинцев не удовлетворены своей зарплатой. Прежде всего он предлагает повышать оклады учителям, врачам и другим бюджетникам.

Как известно, первое, закрепленное бюджетом-2018, повышение "минималки" состоялось с 1 января, сейчас минзапрплата в Украине составляет 3723 гривен. Второй раз минимальную зарплату могут повысить в случае, если украинская экономика положительные результаты в течение года.

В то же время, МВФ недоволен "слишком быстрым" ростом зарплат в Украине, а эксперты продолжают пугать стремительным ростом цен.