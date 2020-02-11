Министр обороны Украины едет на встречу с НАТО: что будут обсуждать

Андрей Загороднюк и Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины

В ближайшие дни в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран-членов Североатлантического https://www.segodnya.ua/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE.htmlальянса и Украины.

Об этом на пресс-конференции 11 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что военный блок будет обсуждать с главой оборонного ведомства Андреем Загороднюком военные реформы в Украине.

"Мы встретимся с министром обороны Украины, чтобы обсудить важность продолжения процесса реформ в области обороны и выразить нашу мощную поддержку", – сказал Столтенберг в преддверии встречи.

Реклама

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон обещала, что Вашингтон "поддержит принятие расширенной программы сотрудничества НАТО с Украиной". При этом Белый дом ждет в ответ от Украины "усиления борьбы с коррупцией, активных реформ в военной сфере, которые поставят армию под гражданский контроль".

В тренде Зеленский показал свой один рабочий день: опубликовано видео

Заседание министров обороны стран НАТО состоится 12-13 февраля. Встреча с Загороднюком запланирована на второй день мероприятия.

Напомним, в октябре прошлого года Андрей Загороднюк уже посещал Брюссель – он посетил заседание Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны, которое проходило в штаб-квартире НАТО. О подробностях визита вы можете узнать в видеосюжете:

А на экспертной конференции NATO Engages, на которой Украину представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, в преддверии лондонского саммита альянса Столтенберг заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО. Но конкретные сроки он назвать не смог.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама