Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Министр обороны Украины едет на встречу с НАТО: что будут обсуждать

11 февраля, 13:45

Альянс даст свою оценку военным реформам украинских властей

Андрей Загороднюк и Йенс Столтенберг

Андрей Загороднюк и Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины

В ближайшие дни в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран-членов Североатлантического https://www.segodnya.ua/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE.htmlальянса и Украины.

Об этом на пресс-конференции 11 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что военный блок будет обсуждать с главой оборонного ведомства Андреем Загороднюком военные реформы в Украине.

"Мы встретимся с министром обороны Украины, чтобы обсудить важность продолжения процесса реформ в области обороны и выразить нашу мощную поддержку", – сказал Столтенберг в преддверии встречи.

Реклама

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон обещала, что Вашингтон "поддержит принятие расширенной программы сотрудничества НАТО с Украиной". При этом Белый дом ждет в ответ от Украины "усиления борьбы с коррупцией, активных реформ в военной сфере, которые поставят армию под гражданский контроль".

В тренде
Зеленский показал свой один рабочий день: опубликовано видео

Заседание министров обороны стран НАТО состоится 12-13 февраля. Встреча с Загороднюком запланирована на второй день мероприятия.

Напомним, в октябре прошлого года Андрей Загороднюк уже посещал Брюссель – он посетил заседание Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны, которое проходило в штаб-квартире НАТО. О подробностях визита вы можете узнать в видеосюжете:

А на экспертной конференции NATO Engages, на которой Украину представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, в преддверии лондонского саммита альянса Столтенберг заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО. Но конкретные сроки он назвать не смог.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НАТО Украина-НАТО Андрей Загороднюк Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о Зеленском
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о ЗеленскомПолитика
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фото
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фотоПолитика
Появилось видео визита Зеленского в Раду и встречи со
Появилось видео визита Зеленского в Раду и встречи со "слугами народа"Политика
Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условии
Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условииЭкономика
У Лаврова заговорили о возможном срыве новой
У Лаврова заговорили о возможном срыве новой "нормандской встречи"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...