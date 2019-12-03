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Вступление Украины в НАТО: Столтенберг сделал важное заявление

3 декабря, 16:51

Генсек не смог назвать конкретные сроки вступления Украины в альянс

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг / Фото: AFP

Украина обязательно вступит в НАТО, но никаких конкретных сроков по этому поводу в альянсе нет.

Об этом на экспертной конференции NATO Engages в преддверии лондонского саммита альянса 3 декабря заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. Украину на мероприятии представляет министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года ... о том, что Украина и Грузия со временем войдут в альянс, остается в силе, но сроки его выполнения не определены", – сказал Столтенберг.

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По его словам, на данный момент Североатлантический альянс сосредоточен на помощи Киеву и Тбилиси в продвижении относительно евроатлантической интеграции, реформ, модернизации вооруженных сил и институтов в области обороны и безопасности.

"Мы работаем с Грузией и Украиной. Мы не считаем, что нужно выбирать между полным членством или ничем. Мы помогаем этим странам двигаться в направлении НАТО", – подчеркнул генсек.

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Кроме того, в НАТО также изымают пользу от сотрудничество с Украиной и Грузией – военные этих стран участвуют в боевых миссиях альянса, добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, что в конце октября делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом посетила Украину, где генсек анонсировал новую инициативу во взаимодействии блока с Киевом.

Мы также сообщали, что 3 и 4 декабря в британской столице соберутся главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отметят 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые предстоит обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс".

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НАТО вступление Украины в НАТО Украина-НАТО Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

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