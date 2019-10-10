Могерини: Мы подчеркиваем, что Крым и Донбасс – это Украина

Она приветствовала обмен заключенными между Украиной и Россией

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Встречи в рамках ТКГ в Минске и согласование "формулы Штайнмайера" открывают возможность более активного поиска путей мирного урегулирования на Донбассе – но только при соблюдении территориальной целостности Украины.

Во время слушаний в Европарламенте о политической ситуации в Украине это подчеркнула Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Укринформ.

"Недавние решения в рамках Трехсторонней группы и согласованная "формула Штайнмайера" дают надежду на активизацию мирного процесса. Мы должны помнить что Минские соглашения остаются сегодня единственной платформой для такого решения. Вместе с этим Украина продолжает страдать от внешнего вмешательства. Мы подчеркиваем, что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и Евросоюз будет твердо придерживаться этой позиции и отстаивать ее", – подчеркнула Могерини.

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Она приветствовала обмен заключенными между Украиной и Россией. По словам дипломата, Евросоюз будет приветствовать все усилия, которые могут привести к урегулированию, но всегда будет поддерживать Украину в ее усилиях по полному восстановлению территориальной целостности.

Федерика Могерини повторила призыв к РФ освободить всех незаконно заключенных украинцев и обеспечить беспрепятственное судоходство по Керченскому проливу.

"Мы верим в народ Украины, в ее человеческий потенциал, и будем продолжать инвестировать усилия в ее поддержку", – добавила Высокий представитель ЕС.

Могерини также подчеркнула, что обсуждение украинского вопроса будет продолжено на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 14 октября в Люксембурге, к участию в котором приглашен глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС инвестировал в Украину больше, чем какой-либо другой партнер.

Мы также писали, что в июне она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, после которой Могерини заявила о полной поддержке Украины, в том числе и в вопросе продвижения в "минском процессе" по урегулированию конфликта на Донбассе.

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