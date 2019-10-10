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Могерини объяснила, почему внимание Европы к Украине не слабеет

10 октября, 09:56

Проблемы в Украине, по мнению дипломата, не исчезли

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что внимание Европейского союза к Украине вовсе не ослабло, так как связанные с ней проблемы не исчезли. Об этом она сообщила на пленарном заседании Европарламента, посвященном ситуации в Украине, в Брюсселе.

Она отметила, что пять лет назад Украина была "едва ли не единственной проблемой внешнеполитической повестки дня ЕС".

"Новое правительство (Украины – ред.) проявило смелый подход к реформам. Ожидания общественности очень высоки. Число законодательных актов, принятых с этого лета, беспрецедентно. И мы готовы и хотим поддержать новое правительство Украины в обеспечении того, чтобы эта волна законодательства действительно дала практические результаты", – констатировала Могерини.

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В числе приоритетных задач дипломат назвала судебную реформу, борьбу с коррупцией, с олигархическими структурами, реформирование энергетического сектора.

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Напомним, ранее Могерини заявила, что встречи в рамках ТКГ в Минске исогласование "формулы Штайнмайера" открывают возможность более активного поиска путей мирного урегулирования на Донбассе – но только при соблюдении территориальной целостности Украины.

Мы также писали, что в июне она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, после которой Могерини заявила о полной поддержке Украины, в том числе и в вопросе продвижения в "минском процессе" по урегулированию конфликта на Донбассе.

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заявление Евросоюз Украина могерини

Источник: Интерфакс

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