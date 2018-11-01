Москва "впала в маразм": нардепы высмеяли санкции России

В Украине появились первые реакции на утвержденные правительством России санкции против украинских политиков. Так, народный депутат Владимир Арьев назвал маразмом потуги Москвы.

"Нет, сам список, ОК. Или они действительно считают, что это меня коснется? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездной в то "Мордор" (в Россию – ред.) с 2008 года. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы про Украину-"агрессора". Впадают в маразм, ничего удивительного", – написал он в Facebook.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети высмеял потуги Кремля загнать его в неприятную ситуацию.

"Ну вот, правительство РФ внесло меня в санкционный список. А я только собрался купить "Газпром" и взять в аренду Спасскую башню Кремля. Теперь "шиш". Какое горе, какое горе", – смеется нардеп.

Как сообщалось, сегодня Россия ввела санкции против Украины. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал специальное постановление об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний. Читайте подробней, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля.

Ранее на официальном сайте Кремля был опубликован указ президента РФ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на санкции Украины против РФ. Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".