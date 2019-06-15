Мураев объяснил, почему Украина может обойтись без президента

Политик считает, что главным органом власти в стране должен быть парламент

Евгений Мураев.

Политик Евгений Мураев выступил категорически против поста президента в Украине. По его словам, парламентская модель является наиболее оптимальной, поскольку Украина – это огромное государство с различной культурой и географией. Об этом нардеп заявил в эфире программы "Главная тема".

"Самым главным у нас в стране должен быть высший представительский орган. Я считаю, что каждый, кто попадает в кресло президента, начинает бороться за узурпацию власти. Поэтому, учитывая все тенденции политики, нам необходимо соблюсти баланс, который сохранит целостность Украины", – сказал Мураев.

Кроме прочего он заявил, что необходимо объединение политических сил, а не их разъединение.

Напомним, ранее Евгений Мураев заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что у "Оппозиционного блока" есть поддержка миллионов украинцев, сотни готовых законопроектов и профессионалы, готовые дать ответ на вызовы, стоящие перед Украиной.

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