МВД хочет закупить пограничникам французские катера

Арсен Аваков заявил о том, что хочет привлечь также и украинские компании

Фото: пресс-служба МВД

МВД ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников. Главное требование проекта – это локализация производства патрульных катеров в Украине. Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, сообщает пресс-служба МВД..

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одной из наиболее приемлемых для сотрудничества есть предложение французской компании ОСЕА. Основное требование – локализации строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", – сказал Арсен Аваков.

Этьен де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.

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Напомним, в рамках Украины-французского проекта французской стороной уже поставлено 4 единицы вертолетов Н225 (1 для НГУ, 3 для ДСНС). К концу 2019 планируется получение еще 2-х единиц Н125та 2-х единиц.

Как сообщалось, в июле прошлого года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты общей суммой около 555 млн евро.

Также в начале прошлого года глава МВД рассказал о планах по созданию нового подразделения полиции на вертолетах, которое сможет выполнять сложнейшие задачи. Также техника будет предназначена и для спасателей.

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