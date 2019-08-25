Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину

Первый президент Украины объяснил, как привлечь Запада на сторону Киева в борьбе с Кремлем

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Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью для сайта "Сегодня" выразил свое видение того, как наша страна может вынудить Запад встать на защиту Киева.

В частности, он отметил неполноценность Минских соглашений и предложил добиваться выполнения Будапештского меморандума.

"Документы, подписанные президентами и министрами иностранных дел, являются первоочередными. Поэтому, когда мы говорим о Минских договоренностях, эти документы не являются первостепенными. Ну вот скажите, можно ли Минские договоренности вынести в ВР на ратификацию? Нет, потому что это неполноценный документ. Поэтому мы должны требовать от мирового сообщества, чтобы были приняты шаги по выполнению Будапештского меморандума", – подчеркнул он.

По словам Кравчука, ни один из украинских президентов, выступая с трибуны Организации Объединенных Наций, не говорил об этом.

"Мы боимся их разозлить. Мы должны сказать: каждая наша ядерная шахта стоила нам (ну, тогда Советскому союзу) один миллиард долларов. В Украине их было 175. Это 175 млрд долл. Я уже не говорю о тактическом ядерном оружии. Почему не выйти на сессию ООН с речью президента Украины, с аргументами и фактами, с приведением цитат этого документа? Там же все четко написано", – заявил он.

Кравчук признался, что каждый день читает текст Будапештского меморандума, который лежит в его доме на столе.

"Там написано, что государства берут на себя обязательства гарантировать территориальную целостность и независимость Украины. Или уже не берут обязательства? Во-вторых, нам нужно предложить провести международную конференцию, на которую вынести эти вопросы и обсудить, расставить все точки над "і", – предложил первый президент Украины.

Кравчук также добавил, что Украина имеет право "заявить о том, чтобы ядерные государства нам гарантировали безопасность, и не только они, создали фонд помощи восстановления разрушенных Россией районов Донецкой и Луганской областей при участии России, мы имеем право на постановку этого вопроса".

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Леонидом Кравчуком: "Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал".

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