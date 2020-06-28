"Мы попадем в рай": чем закончилась бы для Путина попытка уничтожить США

Для президента России Владимира Путина закончилась бы полным провалом попытка физически уничтожить США. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский политолог Андрей Пионтковский.

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Недавно на The National Interest вышла статья, в которой Путин фактически оправдывает оккупацию стран Балтии и пакт Молотова – Риббентропа – заговор нацистской Германии и сталинского СССР. А ее кульминацией стало предложение российского лидера собраться на саммит пяти ядерным странам – постоянным членам Совета Безопасности ООН, имеющим право вето. Эту идею уже окрестили "Ялтой-2" по переделу мира.

"Это было частью глобальной войны: США отступят, капитулируют и отдадут как минимум всю зону влияния СССР в прошлом, то есть Восточную Европу, а может, и всю Европу. Даже в самых диких мечтах у Путина не было ресурсов уничтожить США. Попытка физического уничтожения США закончилась бы вот той формулой, о которой говорил сам Путин: "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут". Его программа меньше – унизить США, выгнать их из Европы и получить новую громадную "Ялту". Но ему в этой новой "Ялте" отказано заранее", – сказал Пионтковский.

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Политолог отметил, что в течение последних шести лет идея ядерного шантажа определяла всю политику Кремля, поэтому они и были так наглы и агрессивны везде, не только в Украине: Россия распоясалась по всей Европе, убивала политических противников, бесконечные вторжения в воздушные пространства и т.д. Их идея была такой: в любом случае они смогут поднимать уровень конфликта до ядерного, а Запад на это не пойдет и содрогнется. В связи с российской угрозой была принята новая Военная доктрина США и развернуты новые ядерные силы сдерживания – боеголовки с малой мощностью

"Почему? А в чем заключалась хитрость и подлость этого шантажа? Нанеся ядерный удар, они поставят Запад перед альтернативой: или капитулировать, или идти на полномасштабную войну, которая приведет к уничтожению всего человечества. А сейчас американцы разработали и разместили на своих подводных лодках типа "Огайо" новые боеголовки малой мощности, которые будут отвечать именно на план ограниченных ядерных ударов Москвы. То есть сейчас абсолютно ясно, что Запад не капитулирует, у него есть другая альтернатива, и ответ на этот шантаж был дан. Это произвело большое впечатление на агрессивную группировку в Москве, и они поняли, что путь с экспансией в Прибалтику закрыт", – добавил российский эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня хозяин Кремля подписал документ "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", в котором среди прочего указаны условия для нанесения ядерного удара – это ответ на аналогичную атаку или создание угрозы существованию России. Главной целью ядерного сдерживания в РФ назвали осознание противниками Кремля "неотвратимости возмездия за агрессию", а объектами – ядерные страны и коалиции, которые объявили Россию своим противником. Также ранее Путин рассказывал о ядерной концепции России и превентивном ударе.

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