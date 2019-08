"Мы же монобольшинство, привыкаем к этому статусу": интервью со "слугой народа" Александром Корниенко

Александр Корниенко / Фото: Сегодня

Сегодня, 29 августа, состоится первое торжественное заседание Верховной Рады нового созыва. Новоизбранные депутаты примут присягу, получат карточки для голосования, сформируют фракции и парламентские комитеты. Если успеют, перейдут и к непосредственно принятию первых решений. Будущий первый вице-спикер Руслан Стефанчук не исключает, что сегодня Верховная Рада даже может рассмотреть законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Рассмотрение кадровых вопросов – формирование правительства и назначение новых руководителей правоохранительных органов – также назначено на сегодня. По словам Александра Корниенко, который, вероятно, возглавит партию "Слуга народа" (СН) после назначения Дмитрия Разумкова спикером, из "старых" министров в новом правительстве мы увидим только одну фамилию. В шорт-листе на премьера остался один претендент. И это, судя по словам новоизбранных депутатов от СН и информации в СМИ, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

В интервью сайту "Сегодня" Александр Корниенко рассказал о первых решениях Верховной Рады 9-го созыва, почему до окончания децентрализации местные выборы проводить не желательно, и возможно ли пополнение фракции СН внефракционными депутатами.

- Мы с Вами говорим накануне первого заседания Верховной Рады нового созыва. Все от "Слуги народа" ждут перформанса – шоу, которое точно запомнится. Что это будет? Первое, что приходит на ум, – зеленые футболки.

- Во-первых, надо вспомнить, на какой день приходится первое заседание Верховной Рады. Это годовщина Иловайской трагедии. Поэтому, говорить о каких-то перформансах развлекательного характера не приходится. Но мы думаем над тем, как почтить память наших погибших воинов в этот день.

- На первом заседании 29 августа народный избранники примут присягу, выберут спикера и его заместителей…

- Не совсем так. Давайте это разделим. Мы уже не просто статисты. Мы хорошо понимаем регламент. И, собственно, есть так называемое торжественное заседание, на котором действительно народные депутаты принимают присягу. И на этом это торжественное заседание заканчивается. Проводит его председатель действующей ВР Андрей Парубий, присягу зачитывает старший по возрасту депутат – это Юлий Иоффе с "Оппозиционной платформы – За жизнь". Далее определенное время займет, а это около двух часов, подписание присяги. Потому что каждый народный депутат должен лично подписать присягу. И так же мы сейчас проводим очень серьезные переговоры с ЦИК, она идет нам на встречу, чтобы прямо там (в ВР – Авт.) депутаты получили удостоверения и нагрудные значки.

- А почему серьезные переговоры?

- Понимаете, четко не урегулировано, где это должно происходить. Конечно, ЦИК говорит, пусть все придут к нам. А мы говорим, давайте сделаем так, чтобы пришли все к нам в ВР. Мы вроде бы нашли взаимопонимание с ЦИК – для нас это не самый сложный момент.

- Давайте все же вернемся к заседанию 29 августа. Выбирать спикера и заместителей будут?

- Будут. Но после того, как мы получим удостоверения народных депутатов, нагрудные значки и карточки для голосования, потому что это самое важное. Потом мы возвращаемся в зал, где состоится первое заседание ВР. Потому что мы уже на тот момент примем присягу и будем народными депутатами. И, опять-таки, это очень четко урегулировано в регламенте, есть целая отдельная статья, там около 30 пунктов, что должна сразу сделать ВР. Она действительно должна выбрать спикера и вице-спикеров.

Начинается все вообще с формирования фракций. То есть, в аппарат ВР поступает определенный пакет документов, он тоже очень большой. Это протокол о заседании фракций, заявления всех депутатов-мажоритарщиков…У нас их, например, 130. То есть, регистрируется фракция, объявляется о создании фракций и групп, избирается председатель ВР, заместители, голосуется персональный состав и полностью все, что касается комитетов одним постановлением. Формируется счетная комиссия…Там очень много таких пунктов. Поэтому, собственно, думаю, что часть первого день будет посвящена именно этому. Далее, конечно, будем заниматься уже непосредственно обсуждением каких-то инициатив, которые будут поступать.

- Когда будет сформировано новое правительство и назначены руководители СБУ и ГПУ?

- Мы видим потенциал сделать это сразу после старта – 29 августа, возможно, 30-го.

- Представители СН заявляли, что формирование правительства и назначение руководителей СБУ и ГПУ займет буквально два дня.

- Да, абсолютно.

- То есть, до 3 сентября уже все будет?

- Ну, я думаю, что да. Мы еще не определились по поводу выходных, будут ли они рабочими или выходными. Потому что есть и такой вариант. Если мы в начале новой сессии примем все, что должны, то, конечно, будут выходные. Если же нет, то, возможно, и выходных не будет. Календарный план мы утвердим 29 или 30 августа, а дальше посмотрим. Согласительный совет будет в понедельник, 3 сентября. Тогда, 4 сентября, во вторник, возможно, – первое пленарное заседание новоизбранной ВР. Возможно, по кадровым вопросам, если мы не успеем их утвердить 29-30 августа.

- Будет ли СН запускать процедуру увольнения руководителей НАБУ, САП, НАЗК и ГБР?

- Это надо уточнить у наших антикоррупционщиков. Но, насколько я знаю, там готовится очень серьезная реформа по механизму назначения руководителей этих органов, в первую очередь НАЗК. И, соответственно, если мы примем соответствующий порядок назначения, то надо будет запустить механизм конкурса назначения нового руководителя НАЗК.

- А ваше личное отношение какое? Ведь мы все прекрасно помним этот скандал между НАБУ и САП с прослушкой в аквариуме.

– Я, как и все наши избранники большинства, мы все являемся командой президента и движемся в одном направлении. Президент, еще когда только начинал свою работу, буквально в первую неделю, собрал руководителей этих органов и дал им три месяца, чтобы они начали что-то делать. Мы смотрим, что в принципе сейчас активность увеличилась, по судьям был неплохой эпизод, НАБУ в принципе продолжает быть активным, ГБР очень активизировалось по бывшим чиновникам. Мне кажется, что три месяца скоро закончатся, и можно будет посмотреть на работу этих органов за это время. Посмотреть, активизировались они, как их просил президент или нет. И дальше, консультируясь с нашими антикоррупционными депутатами, членами антикоррупционного комитета, потому что они являются очень профессиональными людьми в этом вопросе, делать какие-то выводы.

Независимо от этого, будет перезапуск механизма назначения руководителя НАЗК – то, о чем я уже сказал. По НАЗК речь идет о переходе от коллегиального управления к единоличному, когда есть один председатель, который полностью отвечает за работу органа. Чтобы у нас не было ситуации, когда председатель НАЗК не приходит на Комиссию по вопросам противодействия коррупции при президенте, так как считает, что это ему не нужно.

- По кандидатам на должности руководителей ГПУ и СБУ. Ходили разные слухи, говорили, что Баканова назначат главой СБУ, а Рябошапку – главой ГПУ. Теперь говорят, что Баканова могут перебросить в Офис президента или даже в Кабмин...

- Это прерогатива президента, поэтому мы ждем от него этих шагов.

- А что касается самой фракции, будет 15 заместителей главы. Не много?

- Это мало. Я бы хотел, чтобы их было 25-ть – по 10-ть депутатов на каждого заместителя. Это было бы лучше для управления. Однако, 15-ть для внутренней коммуникации, это тоже хорошо. Группы, которыми будут заниматься эти заместители, созданы больше не для какой-то административной истории, потому что для этого есть комитеты, где очень четкая структура. А это больше для внутренней коммуникации, для обсуждения законопроектов. Таким образом мы будем узнавать их мнение более качественно, чем если бы мы всех 254 депутатов собирали вместе под одной крышей. Понятно, что такому количеству людей трудно высказаться, это много времени, и просто даже организационно негде это делать в ВР. Мы сейчас ищем помещение для работы фракции.

/ Фото: Сегодня

- Это помещение будет в ВР, или где-то в правительственном квартале арендуете open space?

- Мы ведем переговоры по нескольким таким помещениям и, возможно, уже на этой неделе мы определимся. Конечно, СМИ первыми узнают об этом, сделаем большую качественную презентацию.

- Давид Арахамия – это конечная кандидатура на должность председателя фракции СН?

- Ну, я пока о другом не слышал. Может, кто-то выдвинет какие-то другие предложения. Сейчас Давид уже очень активно включился в работу, несмотря на то, что у него есть занятость по Национальному инвестиционному совету.

- По рассадке народных депутатов в сессионном зале...

- Прекрасная рассадка, нам нравится.

- Я понимаю, что вам нравится. Однако ваши коллеги из других фракций обвинили СН, что вы выбрали себе лучшие места впереди, а всех остальных выбросили на галерку.

- Это такие политические традиции обвинять... У нас есть подписанный план рассадки представителями всех фракций, которые входят в подготовительную группу. Они с ним согласились. Когда мы соглашаемся, а потом выходим и говорим, что мы не согласны, это ведь тоже такая определенная медийная политическая игра.

- А в процессе согласования противоречия возникали?

- Конечно. Это продолжалось три или четыре дня. Они думали, мы думали...

- А кто хотел сидеть впереди?

- Все хотели, потому что спереди камеры.

- Да и сверху камеры, и журналисты могут легко зафиксировать, что вы там будете в своих гаджетах просматривать...

- Да. Но, те политические силы, которые хотели сидеть впереди, я уже не буду их называть персонально, они как раз больше ориентированы на камеры. Ну, это такие силы, которые и работу подготовительной группы начали с введения журналистов в подготовительную группу. И, понятно, что для этих политических сил наличие камер значительно влияет на их политическое настроение, им от этого становится лучше. Ходит еще такое мнение по блокировок трибуны... Однако, мы не думаем, что в этой Раде это вообще будет возможно, учитывая количество наших депутатов, и то, что они будут ходить на заседания. А по рассадке, мы считаем ее эффективной, она будет способствовать работе нашей и остальных фракций.

- Не могу не спросить о скандале, который развернулся вокруг формирования парламентских комитетов. Во всех без исключения комитетах представители СН будут иметь монобольшинство. Не мне Вам рассказывать, как это можно использовать в своих собственных целях.

- Тут же надо исходить из цели. Если в предыдущем созыве ВР цель была что-то не принять и застопорить, поставить палки в колеса реформам и инициативам, то у нас цель – радикально противоположная. Наша цель – выполнить то, что мы обещали людям на парламентских выборах, и то, что обещал людям Владимир Зеленский на президентских. И для того, чтобы это выполнить, нам и надо это большинство в комитетах. Потому что мы планируем реально работать в комитетах, а не саботировать работу.

- А сокращение количества народных избранников в комитете по евроинтеграции до семи человек – это окончательное решение?

- Мне кажется, что подготовительная группа уже проголосовала количественный состав комитетов.

- Ну, для европейской интеграции как-то маловато...

- Почему? Все же зависит от эффективности, а не от количества. В моем комитете по вопросам государственного строительства будет 28 депутатов.

- Это и понятно, потому что децентрализация еще далека до завершения.

- Да. Однако, когда мы собирались в Трускавце, когда нас было 15-16 человек, то, я вам скажу, это очень непростая история. Просто даже всем высказаться по законопроекту – это уже 3 часа.

- Будет ли сохранен в правительстве портфель вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции?

- По правительству еще не знаю, ничего вам сказать не могу.

- Потенциальный председатель фракции СН Давид Арахамия не исключал, что в новом правительстве могут сохранить свои должности министры финансов Оксана Маркарова, внутренних дел Арсен Аваков и исполняющая обязанности министра по вопросам здравоохранения Ульяна Супрун. Не думаете ли Вы, что это может негативно отразиться на рейтинге СН? Потому что партия заходила на лозунгах "все новое, ничего старого", и сам Владимир Зеленский уже критиковал медицинскую реформу.

- Мы не для рейтингов пришли – мы пришли для изменений. Если та конфигурация правительства, которую нам предложит премьер-министр, будет больше по его и нашему мнению, вести к изменениям, которые мы обещали людям, то мы будем определяться. Давид Арахамия сказал, что точно останется один человек. Это может быть кто-то из этих трех. Потому вероятность, что останутся все три, я мало допускаю. Возможно, кто-то из этих трех точно останется.

- На премьера еще остается три претендента? Может, список уже сократился до одного человека?

- Я пока читал об одном. Говорят три, пять... Видите, они все нечетные (смеется).

- То есть, Гончарук?

- Ну, это один из основных кандидатов.

- Первоочередным решением новой Рады, как мы понимаем, станет отмена депутатской неприкосновенности. Однако, вы не боитесь, что завтра это может стать инструментом расправы над несогласными депутатами?

- А какая может быть расправа, если ты честно живешь, и чист перед законом? Расправы боятся те, кому есть чего бояться. Нашим депутатам нечего бояться. Они светлые люди, которые не были в политике, занимались бизнесом или где-то работали. Это пусть остальные наши коллеги, сколько их там осталось, 180? Пусть из них кто-то волнуется, у кого есть какой-то шлейф из прошлого, или кто сейчас что-то пытается сделать не то.

- Давайте серьезно. Депутат не должен нести ответственность за политические высказывания. На то он и политик.

- Не должно быть неравенства. Депутат – это такой же человек, как и остальные украинцы.

- То есть, речь не идет только об упрощении привлечения народного депутата к уголовной ответственности?

- Я выступаю за тот проект, который мы будем подавать. Это проект полного снятия неприкосновенности.

- Реформа парламента и изменения в регламент...

- Конечно, будет очень много изменений. Мы хотим как-то уменьшать количество бумаг, бумажных процедур, вообще упрощать процедуры. Об этом Руслан Алексеевич Стефанчук неоднократно говорил.

- Я имею в виду появление в регламенте норм об оппозиции и формированию коалиции.

- По коалиции сейчас это не очень актуальная тема, учитывая, что у нас уже есть коалиция, состоящая из нашей фракции. По оппозиции – это важный вопрос. Не буду говорить, что он в первом приоритете, но в ближайшее время он точно будет рассматриваться.

- Что по поводу введения сенсорной кнопки?

- Эта система уже есть, но ей больше 8 лет, она давно не тестировалась. Мы сейчас ведем дискуссии по Аппаратом ВР. Возможно, будем нацеливаться на создание новой более совершенной системы.

- Кого вы считаете оппозицией?

- Мы, пожалуй, никого не считаем оппозицией. Лучше ставить вопрос о том, а кто себя считает оппозицией?

- Некоторые комитеты должны традиционно отойти оппозиции. Готовы здесь пожертвовать абсолютной властью?

- Это традиция, но в регламенте она не выписана. Мы опираемся на регламент.

- То есть, по вашим словам выходит, что все комитеты возглавят представители СН?

- Нет, несколько комитетов мы готовы отдать профессионалам из меньшинства, давайте так его называть, чтобы они там себя попробовали. Мы уже говорили об этих комитетах: свободы слова, реинтеграции временно оккупированных территорий, молодежи и спорта, евроинтеграции.

- Возможность коалиции с "Голосом" или другими политсилами откинута полностью?

- Мы монобольшинство, уже шутки об этом ходят. Привыкаем к этому статусу.

- А внефракционных возьмете?

- Внефракционные могут войти во фракцию, будем рассматривать их обращения, если они поступят.

- Владимир Зеленский в Трускавце косвенно намекнул, что досрочных местных выборов не будет. Но решение по Конституции (хотя оно полностью будет противоречить Основному закону) на поле Верховной Рады. Можно точно сказать, что в партии отказались от идеи досрочных выборов? Вы же понимаете, что это просто остановит децентрализацию?

- Смотрите, мы уже неоднократно говорили, что местные выборы должны пройти после завершения децентрализации. У нас сейчас полстраны децентрализовано в громадах, а полстраны находится еще в старой системе. Нам надо это завершить. Есть несколько путей, как это сделать. Если мы это завершим раньше, то я не вижу логики еще полгода сидеть этим старым местным советам, которые уже тоже много негатива на себя вызывают. Тогда будет возможность провести эти выборы раньше. Но они будут не внеочередными, а первыми, потому что, скорее всего, будет изменено административно-территориального устройство.

- Хорошо. Тогда, ничего не мешает Раде принять отдельное решение о проведении досрочных выборов в столице...

- Все может быть – это же политика. Ничего нельзя исключать.

- Есть ли у фракции список законов, принятых предыдущим созывом Рады, которые вы точно будете отменять или пересматривать?

- Такого пока нет. Но мы работаем над принципом "one in two out". То есть, чтобы на один принятый закон отменялось два.

- Так уж исторически сложилось, что каждый украинский президент меняет Конституцию. Понятно, что отмена депутатской неприкосновенности требует внесения изменений в Конституцию. А как насчет других поправок? В части децентрализации, например? Или особого статуса Донбасса?

- Пока я это не готов прокомментировать, потому что позиция еще формируется.

- Ну, Вы, как депутат профильного парламентского комитета уже должны были составить свое мнение о том, нужно ли нам все же менять Основной закон в части децентрализации.

- Здесь мнения сильно расходятся. За время после выборов я слышал уже, наверное, всех, кто в этой стране занимается децентрализацией, от профильного вице-премьера Геннадия Зубко главам сельсоветов. И единого мнения нет. Будем искать оптимальную модель.

- В октябре заканчивается срок действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Фракция уже обсуждала этот вопрос? Вы лично будете голосовать?

- Нет, у фракции обсуждения этого вопроса еще не было.

- Дмитрий Разумков займет должность спикера Верховной Рады, а Вы возглавите партию...

- Возможно…

- Ни для кого не секрет, что "Слуга народа" формировалась "с колес", поэтому Вас ждет серьезная работа по формированию региональных ячеек. К очередным местным выборам успеете?

- Желающих стать частью нашей команды уже гораздо больше, чем должностей и ячеек. Поэтому сейчас для нас ключевым будет построение системы отборов, системы внутренних праймериз, чтобы к местным выборам мы подошли не просто, как это классически было, когда региональные элиты каждый раз приобщаются к новой партии власти, а это, по сути, те же люди. Мы хотим этот принцип тоже изменить и добавить свежей "крови", новых людей к этой системе. Так же, как мы все-таки смогли найти более 300 новых кандидатов в народные депутаты. На местном уровне это конечно будет труднее сделать. Но будем выстраивать такие механизмы, новые люди попали в местной власти. Наша партия будет базироваться на цифровизации. То есть, будет большая составляющая интернета. Сейчас все это как раз разрабатывается.

