На должность губернатора Одесской области проведут конкурс – Зеленский

По такому принципу был назначен председатель Львовской облгосадминистрации

Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Днепр. Фото: Официальный сайт президента Украины

На должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в морском торговом порту в Одессе, передает "Укринформ".

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова на должность нового главы Одесской областной государственной администрации, были предложены президентом.

Временно исполнять обязанности главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) доверили Светлане Шаталовой, которая до этого занимала должность заместителя одесского губернатора.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил активу Львовской области нового главу облгосадминистрации Маркияна Мальского .

Представление нового губернатора прошло в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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