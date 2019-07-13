Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

На должность губернатора Одесской области проведут конкурс – Зеленский

13 июля, 14:33

По такому принципу был назначен председатель Львовской облгосадминистрации

Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Днепр
Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Днепр. Фото: Официальный сайт президента Украины

На должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в морском торговом порту в Одессе, передает "Укринформ".

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова на должность нового главы Одесской областной государственной администрации, были предложены президентом.

Временно исполнять обязанности главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) доверили Светлане Шаталовой, которая до этого занимала должность заместителя одесского губернатора.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил активу Львовской области нового главу облгосадминистрации Маркияна Мальского .

Представление нового губернатора прошло в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег губернатор, Зеленский, одесская область

Вы сейчас просматриваете новость " На должность губернатора Одесской области проведут конкурс – Зеленский". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова уйти в отставку: подробности

Сегодня, 13:05

Александр Власов не выполнил данное ранее обещание уволить четырех руководителей таможен

Встреча в "нормандском формате" состоялась: о чем говорили советники

Сегодня, 11:47

О встрече советников договорились в июне во время визитов Зеленского в Париж и Берлин

Химическая кастрация для педофилов и отмена военного парада: главные события недели

Сегодня, 11:35

Восьмой созыв Рады уходит: чем запомнился парламент "законодательного спама"

Зеленский в Одессе проводит совещание в Администрации морских портов, онлайн

Сегодня, 11:35

Глава государства озаботился проблемой морских портов Украины

80-летняя россиянка оказалась серийным убийцей

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

АМКУ рекомендует мобильным операторам изменить 4-недельные тарифы

"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото

Украинская ответочка России

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка

Как Ибрагимович открыл бутылку ногой. Кажется, он не напрягался

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Электрочайники нового поколения по акции

15 красавиц российского кино

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Сегодня, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Что лечит калина в организме человека

Без химии: 10 народных средств от комаров
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь