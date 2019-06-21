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Новые губернаторы: стали известны фамилии кандидатов от президента в пяти областях

21 июня, 22:00

В Херсонской области должность губернатора может занять бывший заместитель министра обороны

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент подал в Кабмин кандидатуры на должности глав областных администраций в пяти областях. Фамилии кандидатов предоставил УНН осведомленный собеседник.

Так, в Херсонской области должность губернатора может занять бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев. 

Гусева связывают и с Валерием Хорошковским от партии которого "Команда озимого поколения" Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).

В Киевской области Владимир Зеленский предлагает назначить Михаила Бно-Айрияна, который работает в должности заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству в компании "Укрэнерго". Он работал также в Министерстве энергетики, а в 2016 году участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской ОГА.

Закарпатскую область должен возглавить Игорь Бондаренко – бизнесмен Мукачево, владелец кондитерских.

На должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации президент предложил Павла Кириленко – прокурор, работает в военной прокуратуре.

Луганскую областную военно-гражданскую администрацию должен возглавить Виталий Комарницкий, ректор Луганского государственного университета внутренних дел.

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил был только отставку 13 губернаторов и подал соответствующее представление на их увольнение президента. Однако, как заявляла пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, Зеленский требует увольнения всех губернаторов.

Как сообщали новости "Сегодня", один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.


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Тег губернатор, губернаторы, должность, ОГА

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