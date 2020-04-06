Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости политики

На Донбассе руководимые РФ силы продолжают наращивать атаки: о чем говорили Зеленский и Помпео

6 апреля, 23:44

Елена Кузьмич

Боевики препятствуют работе гуманитарных организаций и наблюдателей ОБСЕ

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

"Госсекретарь и президент также подчеркнули важность доступа в контролируемые Россией районы украинского Донбасса, где руководимые Россией силы продолжают наращивать атаки и препятствовать работе гуманитарных организаций и наблюдателей ОБСЕ", – говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Реклама

Напомним, что ранее в пресс-службе Офиса президента сообщили подробности телефонного разговора политиков. Так, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американские власти за выделение денег на борьбу с коронавирусной эпидемией в стране.

В тренде
Киевский Форум по безопасности начинает новый формат онлайн-дискуссий

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", – сказал Зеленский, выразив Соединенным Штатам Америки поддержку в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких.

Добавим, что ранее мы сообщали, что число смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом, на территории США превысило 10 тысяч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США обсе Донбасс Владимир Зеленский коронавирус Майк Помпео

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский отреагировал на госпитализацию британского премьера Джонсона
Зеленский отреагировал на госпитализацию британского премьера ДжонсонаПолитика
В Украине могут отменить карантин:
В Украине могут отменить карантин: "слуга народа" раскрыл подробностиУкраина
"Ситуация тут двузначная": Фесенко оценил вероятность снятия санкций с РоссииПолитика
"Повод даст сама Украина": эксперт объяснил, когда Россия может избавиться от санкцийПолитика
В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатов
В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатовПолитика
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛО
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛОПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...