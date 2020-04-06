На Донбассе руководимые РФ силы продолжают наращивать атаки: о чем говорили Зеленский и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

"Госсекретарь и президент также подчеркнули важность доступа в контролируемые Россией районы украинского Донбасса, где руководимые Россией силы продолжают наращивать атаки и препятствовать работе гуманитарных организаций и наблюдателей ОБСЕ", – говорится в сообщении на сайте Госдепа.

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Напомним, что ранее в пресс-службе Офиса президента сообщили подробности телефонного разговора политиков. Так, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американские власти за выделение денег на борьбу с коронавирусной эпидемией в стране.

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"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", – сказал Зеленский, выразив Соединенным Штатам Америки поддержку в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких.

Добавим, что ранее мы сообщали, что число смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом, на территории США превысило 10 тысяч.

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