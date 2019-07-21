На избирательном участке пенсионерка "отчитала" Разумкова: появилось видео

Женщина "атаковала" политика и призвала не играть, а работать на Украину

Скриншот.

У лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова возникла перепалка с пенсионеркой на избирательном участке. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Разумков и пенсионерка одновременно голосовали, и даже находились в соседних кабинках. Вышли тоже практически одновременно и подошли, чтобы вбросить бюллетень в урну для голосования и тут она узнала политика. Она заявила ему, что выборы – это не игра, а серьезная работа.

"Вы не играйте, а работайте на Украину", – сказала женщина.

Разумков ей объяснил, что его политическая сила "играет исключительно в интересах нашего государства" и уточнил, что не играет, а работает.

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. Все округа и кандидаты по мажоритарке.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На избирательном участке пенсионерка "отчитала" Разумкова: появилось видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"