Выборы-2019: все округа и кандидаты по мажоритарке

Сайт "Сегодня" предлагает читателям статистику выборов в мажоритарных округах с разбивкой на области

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

21 июля в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. Они пройдут по старой, хорошо знакомой большинству избирателей смешанной системе. Это значит, что половина состава Верховной Рады будет избрана по партийным спискам (с полными списками и основными программными пунктами партий на выборах-2019 можно ознакомиться здесь). Вторая же половина – по мажоритарным округам.

Сайт "Сегодня" предлагает вниманию читателей любопытную статистику выборов-2019 в мажоритарных округах с разбивкой на области. Ссылки активны: при нажатии можно ознакомиться с полным списком кандидатов в народные депутаты в том или ином конкретном мажоритарном округе. Сразу отметим: приведенные в материале цифры и информация могут измениться. Избирательный процесс продолжается, Центризбирком регулярно принимает решения о снятии с выборов кандидатов – как по их собственным заявлениям об отказе баллотироваться, так и по соответствующим заявлениям партий, выдвинувших мажоритарщиков.

Напомним, что, согласно законодательству Украины, выдвигать кандидатов на выборы народных депутатов в мажоритарных округах имеют право политические партии либо сами граждане – в порядке самовыдвижения.

Винницкая область

Область, где зарегистрированы 1 млн 237 тыс. избирателей, поделена на восемь мажоритарных округов – с 11-го по 18-й. Таким образом, Винницкую область в парламенте будут представлять 8 народных депутатов. Всего в баллотировании принимают участие 105 кандидатов (здесь и далее – данные на 9 июля), из которых 55 выдвинуты партиями, 50 – самовыдвиженцы. Следовательно, "конкурс" на одно депутатское кресло в области составляет 13,1 кандидата. Больше всего кандидатов зарегистрировано в округе №14 (17 человек). Наиболее "проходной" – округ №17, где за мандат борются всего 9 кандидатов.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Винницкая область

Волынская область

Одна из наименьших по числу избирателей область. Здесь их зарегистрировано 767, 4 тысячи. Область поделена на пять округов (№№19 – 23), в которых баллотируются 44 кандидата. 25 из них выдвинуты партиями, 19 – самовыдвиженцы. "Конкурс" – 8,8 человека "на место". При этом кандидаты довольно равномерно распределены по округам: больше всего их баллотируется в округе №22 (11 человек), меньше всего – в округе №19 (7 кандидатов).

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Волынская область

Днепропетровская область

Самый крупный по числу округов (но не избирателей) регион. В области целых 17 округов (№№24 – 40), в которых могут избрать своего депутата более 2,5 млн избирателей. В области баллотируются 294 кандидата. Из них 101 выдвинут партиями, 193 – самовыдвиженцы. "Конкурс" в среднем по области – почти 17,3 человека на место. Рекордное число кандидатов – 32 человека, из которых 7 выдвинуты партиями, а 25 самовыдвиженцы – зафиксировано в округе №26. А меньше всего кандидатов – 8 – баллотируются в округе №28.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Днепропетровская область

Донецкая область

Наибольшая по числу избирателей область: по данным ЦИК, здесь их проживает 2 млн 741 тыс. (отметим, что данные по избирателям, проживающим также и на оккупированных территориях, ЦИК считает по состоянию на 2014 год) В связи с тем, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму выборы не проводятся, в Донецкой области сформировано всего 12 округов: №№ 45 – 52 и №№57 – 60. В области продолжают борьбу 202 кандидата, из которых 70 выдвинуты партиями, а 132 – самовыдвиженцы. "Конкурс" составляет 16,8 человека. Больше всего кандидатов борются в округе №59 (28 человек), меньше всего – в округе №46 (6 кандидатов).

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Донецкая область

Житомирская область

Область (963 тыс. избирателей) поделена на 6 округов (№№62 – 67), в которых за право представлять интересы народа баллотируются 76 кандидатов. 32 из них выдвинуты партиями, 44 – самовыдвиженцы. "Конкурс" на место средний: 12,6 человека. Рекордсменом области по числу кандидатов является округ №62 (18 человек). Меньше всего претендентов на депутатский мандат в округе №67 (7 человек).

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Житомирская область

Закарпатская область

В сопоставимой по числу избирателей (944 тысячи) и округов (шесть – № 68 – 73) области "конкурс" за депутатское кресло уже побольше. Здесь на выборы идут в общей сложности 90 кандидатов: ровно пополам от партий и самовыдвиженцы. Таким образом, средний по Закарпатью конкурс в мажоритарных округах – 15 человек на депутатское место. Наиболее насыщенный кандидатами – округ №68 (20 человек). Избирателям же, проживающим в округе №69, предстоит выбирать всего из 9 кандидатов.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Закарпатская область

Запорожская область

В области зарегистрировано 1 млн 366 тыс. избирателей, которые имеют возможность проголосовать в 9 округах (№№74 – 82). За депутатские кресла здесь борется 121 кандидат, из которых 60 представляют политические партии и 61 – самовыдвиженец. "Конкурс" на место – 13,4 человека. Это в среднем по области. Однако, как и везде, есть округа с большим числом кандидатов (округ №76 – 17 человек) и округа, где конкуренция не такая большая (округ №77 – 8 кандидатов).

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Запорожская область

Ивано-Франковская область

Зарегистрировано 1 млн 57 тыс. избирателей. Область поделена на 7 округов (№№ 83 – 89). Здесь баллотируются 96 кандидатов, большинство (57) представлены партиями. Еще 39 – самовыдвиженцы. "Конкурс" ниже среднего: 13,7 человека на место. В округе №89 баллотируются 18 кандидатов, что является рекордом области, в округах №83 и №85 – по 10 кандидатов.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Ивано-Франковская область

Киевская область

В столичном регионе (без Киева) проживают 1 млн 477 тыс. избирателей, разбит он на 9 округов (№№ 90 – 98). Борются за депутатский мандат здесь 212 человек –106 от партий и столько же самовыдвиженцев. "Конкурс" в области значительно выше среднестатистического по стране – 25,55 человека на место. Причем даже наиболее "насыщенные" кандидатами округа – №92 и №98 – имеют по 16 кандидатов, что выше среднего по Украине. Рекорд же области – округ №95, где баллотируются сразу 35 кандидатов.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Киевская область

Кировоградская область

В области с одним из наименьших числом избирателей (737,4 тыс.) сформировано 5 округов (№№99 – 103). Всего на пять мандатов претендуют 75 кандидатов, из которых 37 – представители партий, а 38 – самовыдвиженцы. Таким образом, "конкурс" за мандат в области в пределах среднего по стране – 15 человек на место. В наиболее "насыщенном" претендентами округе №101 – 19 кандидатов, мене всего – в округе № 100: 11 человек.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Кировоградская область

Луганская область

Еще одна область, где число сформированных округов (шесть, №№105 – 107, 112 – 114) непропорционально числу зарегистрированных избирателей (1 млн 325 тыс.). В области – один из наибольших по стране "конкурсов" за депутатский мандат в мажоритарных округах: 20,6 человека на место. Рекордсмен – округ №105, в котором борются 33 кандидата. Однако есть в области округа, где желающих побороться за мандат немного. К примеру, в округе №112 – всего 13 кандидатов. Всего же в области баллотируются 124 кандидата, из которых 28 выдвинуты партиями, 96 – самовыдвиженцы. Таким образом, область – абсолютный рекордсмен Украины по преобладанию самовыдвиженцев в округах над кандидатами от партий.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Луганская область

Львовская область

Область, в которой зарегистрировано 1 млн 930 тыс. избирателей – самая крупная на Западной Украине по числу округов. Здесь их сформировано 12 (№№ 115 – 126). За дюжину депутатских мандатов в области борются 168 кандидатов, из которых 87 – "партийцы", а 81 – самовыдвиженцы. "Конкурс" в области – 14 человек на место. Рекордное по области число – 21 кандидат – баллотируется в округе №212. Меньше всего "выбор" у избирателей округа №118, в котором борются всего 11 кандидатов.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Львовская область

Николаевская область

В области с числом избирателей в 880 тысяч сформировано шесть округов (№№ 127 – 132). Баллотируются здесь 88 кандидатов (49 выдвинуты партиями, 39 – самовыдвиженцы). "Конкурс" – 14,6 кандидата на место, почти средний по стране. При этом кандидаты довольно равномерно "распределены" по округам: больше всего их в округе №127 (18 человек), меньше всего – в округе №128 (11 кандидатов).

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Николаевская область

Одесская область

1 млн 773 тыс. избирателей области могут избрать себе 11 депутатов (округа №№133 – 143). По "мажоритарке" в области на выборы идут 198 кандидатов (67 – от партий, 131 – самовыдвиженцы), "конкурс" – 18 человек на место. Впрочем, распределение кандидатов очень неравномерно. В округе №133 зарегистрировано целых 46 кандидатов (еще четыре уже сняты с регистрации). В то же время в округе №143 осталось бороться всего 6 кандидатов.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Одесская область

Полтавская область

В области проживают 1 млн 120 тыс. избирателей, в ней сформировано 8 округов (№№ 144 – 151). Всего в области борьбу за депутатские мандаты ведут 144 человека. 63 из них представляют политические партии, 81 – самовыдвиженцы. "Конкурс" – 18 человек на место. Максимальное число кандидатов зафиксировано в округе № 146 – 31 человек. Наименьший "конкурс" – в округе №151, где продолжают борьбу 10 кандидатов.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Полтавская область

Ровенская область

856 тысяч избирателей распределены по 5 округам (№№ 152 – 156). Борьбу в них ведут 64 кандидата (12, 8 человека на место): 35 "партийцев" и 29 самовыдвиженцев. В округах практически ровная конкуренция: в двух (№152 и №156) баллотируются по 14 кандидатов, в трех – по 12.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Ровенская область

Сумская область

В области, где ю 872 тысячи избирателей, сформировано 6 округов – №№157 – 162. Борьбу в них ведут 79 кандидатов – 40, выдвинутых партиями, и 39 самовыдвиженцев. Таким образом, за один мандат борются 13,1 человека. В округе №159 зафиксировано наибольшее число кандидатов – 16, в округах №158 и №160 – наименьшее: 11.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Сумская область

Тернопольская область

Область с небольшим (814 тысяч) числом избирателей поделена на 5 округов (№№ 163 – 167), в которых борьбу ведут 69 кандидатов. Из них 50 – представители партий, 19 – самовыдвиженцы. Таким образом, область – рекордсмен Украины по преобладанию в мажоритарных округах представителей партий над самовыдвиженцами. "Конкурс" за депутатский мандат здесь составляет 13, 8 человека. При этом в округе №163 борьбу ведет 21 кандидат, в округе №166 -10.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Тернопольская область

Харьковская область

Область – вторая в Украине по количеству округов. Здесь их 14 (№№168 – 181). За голоса 2 млн 61 тыс. избирателей в области борются 154 кандидата: 76, выдвинутых партиями, и 78 самовыдвиженцев. "Конкурс" – 11 человек на место. При этом, если в округе №174 ведут борьбу 23 кандидата, то сразу в трех округах – №№176 – 178 – зарегистрировано всего по шесть желающих попасть в парламент.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Харьковская область

Херсонская область

За пять мандатов в области (округа №№182 – 186) борются 70 кандидатов. 40 из них выдвинуты партиями, 30 – самовыдвиженцы. "Конкурс" – 14 человек. Лидирует в области по числу кандидатов округ №182 (18 кандидатов). Меньше всего кандидатов в округе №184 (9). В области проживают 822 тысячи избирателей.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Херсонская область

Хмельницкая область

В области с числом избирателей в 1 млн 5 тыс. человек сформировано 7 округов (№№187 – 193). На выборах в них партии делегировали 48 человек. Еще 42 кандидата идут как самовыдвиженцы. Таким образом, всего в области ведут борьбу 90 кандидатов, "конкурс" – 12,8 человека на место. Именно в Хмельницкой области зафиксирован кандидатский "антирекорд": в округе №188 продолжают борьбу за депутатский мандат всего 5 кандидатов. А наиболее "насыщенный" кандидатами округ области – №189. Здесь баллотируется 21 человек.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Хмельницкая область

Черкасская область

Здесь, как и на Хмельнитчине, сформировано 7 округов (№№194 – 200). Хотя число избирателей до миллиона не дотягивает – в области их проживает 979 тысяч. На Черкасщине довольно серьезная конкуренция: 16,5 человека на место. Всего в области ведут борьбу 116 кандидатов, из которых 51 – "партийцы", 65 – самовыдвиженцы. Рекордно большое для области число кандидатов – в округе №195 (27 человек). А вот в округе №200 борьбу ведут лишь 9 кандидатов.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Черкасская область

Черновицкая область

Самая маленькая по числу избирателей (692 тысячи) и, соответственно, по количеству округов (четыре – №№201 – 204) область Украины. Однако конкурс за право представлять население области в парламенте отнюдь не маленький – в среднем 17,5 человека на мандат. Всего борьбу в области ведут 70 кандидатов: 39 "партийцев", 31 самовыдвиженец. Больше всего желающих стать народным депутатом в округе №201 (21 кандидат), меньше всего – в округе №204 (13 кандидатов).

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Черновицкая область

Черниговская область

В области проживают 817 тысяч избирателей, сформировано 6 округов. Борьбу в них ведут 97 кандидатов:- 48 выдвинутых партиями и 49 самовыдвиженцев. "Конкурс" – 16,1 человека на место. При этом кандидаты "распределены" относительно равномерно. Больше всего их в округе№209 (19 человек), меньше всего – в округе №208 (13 кандидатов).

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, Черниговская область

Город Киев

В столице, где зафиксировано 2 млн 147 тыс. избирателей, сформировано 13 округов (№№211 – 223). Борьбу в них ведут 264 кандидата: 105 выдвинуты партиями, 159 – самовыдвиженцы. "Конкурс" – 20,3 человека на место. Сразу в двух столичных округах (№213 и №221) на выборы идут по 30 кандидатов – это наибольшее число, зафиксированное в округах Киева. В четырех округах зарегистрирован минимум – 14 кандидатов. Это округа №215, №218, №220, №222.

Полный список кандидатов в одномандатных (мажоритарных) округах, город Киев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все округа и кандидаты по мажоритарке". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"