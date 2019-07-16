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На переговорах в "нормандском формате" договорились о новом перемирии на Донбассе

16 июля, 13:43

На востоке Украины также должны провести отвод войск на новых участках фронта

Фото: AFP

Во время недавней встречи в "нормандском формате" сторонам удалось договориться до нового перемирия на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

По его словам, переговорщики договорились о процессе отвода войск на новых участках фронта.

"Удалось достичь определенных договоренностей, в частности, достижения прекращения огня, так называемое "хлебное перемирие", проведение разминирования в Станице Луганской и на двух дополнительных предварительно согласованных участках, определение следующей очереди участков для разведения и разминирования", – сказал Пристайко.

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Дипломат подчеркнул, что также на переговорах обсуждался вопрос по облегчению социально-экономических связей с оккупированными районами Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", во время "нормандской" встречи политические советники договорились также об обмене пленными в течение месяца. Пристайко не уточнил, о каком именно пленников количестве идет речь, но напомнил, что президент Владимир Зеленский говорил о "10 на 10, 15 на 15".

Кроме того, Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Следующая встреча в "нормандском формате" снова пройдет без лидеров стран. Дипломат назвал причину.

Смотрите также в видеосюжете, как в июне проходил процесс разведения сил в Станице Луганской:


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Тег Донбасс, перемирие, нормандский формат, Пристайко, разведение сил

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Источник:

УНИАН

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