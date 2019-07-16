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Пристайко назвал условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате"

16 июля, 13:04

Следующая встреча в "нормандском формате" снова пройдет без лидеров стран "нормандской четверки"

Фото: Сегодня

На днях состоялась встреча в "нормандском формате" на уровне политических советников. В то же время заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко рассказал, при каких условиях может состояться встреча лидером государств "нормандской четверки", в том числе президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, следующая встреча также пройдут на уровне политических советников

"Встреча лидеров должна произойти как можно быстрее. Но мы не можем об этом говорить, пока не будут выполняться определенные договоренности. Лидеры встречались не так много раз. Их задача – зафиксировать договоренности, те, которые выполнены. И нарисовать дальнейшие шаги, которые лидеры готовы поддержать. Следующая встреча в "нормандском формате" состоится на моем уровне и на уровне моих коллег. На следующей встрече будут рассмотрены результаты. По результатам этой встречи будет рекомендация встречи лидеров государств", – рассказал Пристайко.

Дипломат отметил, что главная задача – уполномочить наши команды на выполнение договоренностей, достигнутых советниками президентов. По некоторым конкретным мерам есть месячный срок, по некоторым еще короче, есть некоторые более сложные.

"К примеру, разработать концепцию по разминированию. Это сложный этап, мы только что приняли новый закон о противоминной деятельности. Поэтому нужно согласовать нормы нового закона с тем, как будет разработана концепция. Когда будут достигнуты эти договоренности, мы встретимся вчетвером, посмотрим, что сделано, а что не сделано. И на основе этой встречи мы будем предлагать встретиться лидерам", – подытожил Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.


В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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Тег Путин, встреча, Зеленский, нормандский формат, Пристайко

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Источник:

Сегодня

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