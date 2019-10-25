"На первом месте у них евро": Кучма резко раскритиковал Европу

Решение конфликта на Донбассе в руках Путина, но европейцы не особо хотят на него давить

Фото: facebook.com/darka.olifer

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма отметил, что пока украинцы тянутся к европейским ценностям, для самой Европы они не в приоритете. Об этом он сказал журналистам в Чернигове.

Он объяснил, что решение конфликта на Донбассе в руках президента РФ Владимира Путина и отметил, что европейцы не особо горят желанием наказывать Москву.

"Оно действительно так. Господь Бог, простите, нас не видит, нашу трагедию, а Путин не хочет видеть. У него нет желания, чтобы в Украине был мир. (...) Европейцы – вы видите их поведение (...) Это немного из моих уст звучит не совсем корректно или грубо, может, но я говорю: мы всегда говорили о европейских ценностях, о демократии и мы туда движемся семимильными шагами. А за время в "минском процессе" у меня больше есть мнение, что на первом месте у них евро, а на втором уже – европейские ценности. Мы видим, что, несмотря на торговые санкции, Европа торговала и торгует с Россией", – сказал Кучма.

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Отметим, что лидерами Евросоюза считаются Франция и Германия и именно они больше всех вовлечены в украинско-российский кризис, например, участием в "нормандском формате". На самом деле у немецкой и французской дипломатии достаточно богатый опыт участия в урегулировании такого рода военных конфликтов: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах, а с 2014 года Донбасс. Все эти проблемные конфликты на постсоветском пространстве далеки от решения. Везде Париж и Берлин поочередно предлагают свои мирные инициативы, призванные принести мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" разбирался, чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле.

В то же время стоит отметить, что в Германии не поддержали снятие санкций с России. Немецкие депутаты отклонили инициативы двух политических сил, заключавшиеся в отмене европейских ограничительных мер, которые были введены против России.

Ранее временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор напомнил про самую сильную санкцию, которую еще не применяли к России. Подробней смотрите в сюжете:

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