Партии "друзей Путина" хотели восстановить отношения с Кремлем, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе

Бундестаг. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Немецкие депутаты отклонили инициативы двух политических сил, заключавшиеся в отмене европейских санкций, которые были введены против России.

С соответствующими инициативами выступили "Левая партия" и правопопулистская "Альтернатива для Германии", членов которой ранее засекли на поездке из

сообщает Deutsche Welle.

Первая предложила законопроект под названием "Ослабление напряженности с Россией: нет продолжению санкций против России", призвав федеральное правительство ФРГ работать с ЕС над снятием экономических санкций с Кремля, назвав их "неэффективными и незначительными с экономической точки зрения".

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Помимо того немецкие левые призвали Берлин к "конструктивному диалогу" с Москвой, а также "решительно потребовать исполнения обязательств" всеми сторонами конфликта на востоке Украины.

В свою очередь, в АдГ требовали работать над ослаблением визового режима с Россией и разработать с РФ на базе ОБСЕ совместный договор о безопасности в Европе.

Кроме того, партия "друзей Путина" предложила возобновить участия России во всех международных площадках, откуда ее исключили из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе, а также работать над отменой всех санкций против Москвы.

Большинство членов Бундестага проголосовало против обоих законопроектов.

Напомним, что "Альтернатива для Германии" уже не впервые добивается отмены санкций против России. Кроме того, они ранее посетили аннексированный Крым.

Близость АдГ с Россией подтверждается еще и тем, что ранее Россия заплатила не менее 25 тысяч евро за перелет на частном самолете трех политиков этой правопопулистской силы.

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