ГБР проверяет данные о "незаконной поездке" Порошенко на Мальдивы

Государственное бюро расследование проверяет информацию относительно незаконного пересечения границы пятым президентом Украины (2014-2019 гг.) Петром Порошенко, который праздновал новогодние праздники на Мальдивах в 2018 году.
Следователи устанавливают, действительно ли экс-президент пересекал границу с использованием заведомо поддельных документов.
"Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы (Порошенко и его спутникам – ред.)", – заявили в ГБР.
В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 УК Украины (служебная подделка), ч.1 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).
Отметим, ранее СМИ провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Эту информацию потом подтвердили и в Администрации президента. Также стало известно, что летал он туда на частном самолете вместе с семью пассажирами. Однако Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами.
Сам Порошенко рассказал, как съездил на Мальдивы. Он заверил, что границу пересекал под своей фамилией, своему паспорту, с регистрацией у пограничников, и также платил и за самолет, и за отель со своего личного счета.
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