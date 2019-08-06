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ГБР проверяет данные о "незаконной поездке" Порошенко на Мальдивы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-06T13:24:00+03:00 Политика Экс-президента заподозрили в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов

Государственное бюро расследование проверяет информацию относительно незаконного пересечения границы пятым президентом Украины (2014-2019 гг.) Петром Порошенко, который праздновал новогодние праздники на Мальдивах в 2018 году.

Следователи устанавливают, действительно ли экс-президент пересекал границу с использованием заведомо поддельных документов.

"Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы (Порошенко и его спутникам – ред.)", – заявили в ГБР.

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В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 УК Украины (служебная подделка), ч.1 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

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Отметим, ранее СМИ провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Эту информацию потом подтвердили и в Администрации президента. Также стало известно, что летал он туда на частном самолете вместе с семью пассажирами. Однако Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами.

Сам Порошенко рассказал, как съездил на Мальдивы. Он заверил, что границу пересекал под своей фамилией, своему паспорту, с регистрацией у пограничников, и также платил и за самолет, и за отель со своего личного счета.

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