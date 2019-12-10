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"Нормандская четверка" договорилась о расширении мандата миссии ОБСЕ на Донбассе – Меркель

10 декабря, 01:31

Мандат миссии ОБСЕ должен быть расширен, наблюдатели должны работать и днем, и ночью, а также 7 дней в неделю, - Меркель

/ Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в должен быть расширен, в том числе с разрешением на работу ночью.

О такой договоренности заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита "Нормандской четверки".

"Мандат ОБСЕ должен быть расширен, они должны наблюдать не только днем, а и ночью, а также 7 дней в неделю", – заявила она

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Пока неизвестно, когда может быть принято такое решение.

Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил достижения такой договоренности.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Источник: Сегодня

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