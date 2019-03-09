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"Находит отклик в наших сердцах": Гройсман объяснил важность Шевченковского слова

Сегодня, 10:39

По словам Гройсмана, темы, которые раскрывал Шевченко, являются чрезвычайно широкими

Фото: Кабинет министров Украины
"Находит отклик в наших сердцах": Гройсман объяснил важность Шевченковского слова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg Политика По словам Гройсмана, темы, которые раскрывал Шевченко, являются чрезвычайно широкими

Великий украинский поэт Тарас Шевченко внес огромный вклад в осознание украинцами своей национальной самобытности. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Владимира Гройсмана по случаю 205-й годовщины со дня рождения поэта.

Он отметил, что ежегодно украинцы отмечает день рождения Шевченко как национальный праздник.

"Уникальность Шевченко заключается в том, что его творчество остается актуальным в любое время, для любого поколения украинцев. И сегодня его творческий гений находит отклик в наших сердцах и вдохновляет украинцев на важные свершения", – подчеркнул глава правительства.

По словам Гройсмана, темы, которые раскрывал в своем творчестве поэт, являются чрезвычайно широкими, но всех их объединяет переживание за судьбу Украины.

"Поэтому Шевченковское слово прекрасно вписывается в современный культурный и общественный контекст, остается важной составляющей культурного кода Украины. Уверен, что каждое новое поколение будет вдохновляться творчеством Шевченко, открывать в хорошо знакомых произведениях новые горизонты и смыслы", – заключил он.

Ранее по случаю 205-й годовщины со дня рождения Шевченко к украинцам обратился президент Петр Порошенко. По его словам, "слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины и вдохновляют сегодня нас".

По случаю этой даты журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи:

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Тег тарас шевченко, Гройсман

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Сегодня

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