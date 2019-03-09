"Находит отклик в наших сердцах": Гройсман объяснил важность Шевченковского слова
По словам Гройсмана, темы, которые раскрывал Шевченко, являются чрезвычайно широкими
Великий украинский поэт Тарас Шевченко внес огромный вклад в осознание украинцами своей национальной самобытности. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Владимира Гройсмана по случаю 205-й годовщины со дня рождения поэта.
Он отметил, что ежегодно украинцы отмечает день рождения Шевченко как национальный праздник.
"Уникальность Шевченко заключается в том, что его творчество остается актуальным в любое время, для любого поколения украинцев. И сегодня его творческий гений находит отклик в наших сердцах и вдохновляет украинцев на важные свершения", – подчеркнул глава правительства.
По словам Гройсмана, темы, которые раскрывал в своем творчестве поэт, являются чрезвычайно широкими, но всех их объединяет переживание за судьбу Украины.
"Поэтому Шевченковское слово прекрасно вписывается в современный культурный и общественный контекст, остается важной составляющей культурного кода Украины. Уверен, что каждое новое поколение будет вдохновляться творчеством Шевченко, открывать в хорошо знакомых произведениях новые горизонты и смыслы", – заключил он.
Ранее по случаю 205-й годовщины со дня рождения Шевченко к украинцам обратился президент Петр Порошенко. По его словам, "слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины и вдохновляют сегодня нас".
По случаю этой даты журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.
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