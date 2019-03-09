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"Сегодня – особая дата": Порошенко тепло поздравил украинцев с днем рождения Тараса Шевченко

Сегодня, 09:57

Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, говорит глава государства

Фото: president.gov.ua
"Сегодня – особая дата": Порошенко тепло поздравил украинцев с днем рождения Тараса Шевченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e88/d0c/5c7e88d0c34a7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e88/d0c/5c7e88d0c34a7.jpeg Украина Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, говорит глава государства

205-я годовщина со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко совпала с активным строительством независимости Украины.

Об этом сообщается на официальной страничке президента Петра Порошенко в Twitter.

"Сегодня особая дата – украинцы отмечают 205-ю годовщину рождения нашего великого Кобзаря – Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и состоятельных людей", – говорится на страничке главы в соцсети.

Напомним, сайт "Сегодня" назвал 12 памятников Шевченко в Киеве и другие важные места силы Тараса Григорьевича, которые можно посетить в столице.

Также было опубликовано трогательное видео, как бойцы ВСУ читают стихи Шевченко . Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ (пункт постоянной дислокации – Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области) показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи.

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Тег Порошенко, поздравление, тарас шевченко

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Сегодня

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