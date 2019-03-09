"Сегодня – особая дата": Порошенко тепло поздравил украинцев с днем рождения Тараса Шевченко
Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, говорит глава государства
205-я годовщина со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко совпала с активным строительством независимости Украины.
Об этом сообщается на официальной страничке президента Петра Порошенко в Twitter.
"Сегодня особая дата – украинцы отмечают 205-ю годовщину рождения нашего великого Кобзаря – Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и состоятельных людей", – говорится на страничке главы в соцсети.
Напомним, сайт "Сегодня" назвал 12 памятников Шевченко в Киеве и другие важные места силы Тараса Григорьевича, которые можно посетить в столице.
Также было опубликовано трогательное видео, как бойцы ВСУ читают стихи Шевченко . Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ (пункт постоянной дислокации – Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области) показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи.
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