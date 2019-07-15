Накануне переговоров в Минске Безсмертный встретится с Зеленским

Дипломат рассказал, кто стал инициатором его назначения и возвращения в "минский процесс"

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi.

Дипломат и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный прокомментировал свое назначение президентом Владимиром Зеленским в переговоры по Донбассу. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, о своем назначении и возвращении в переговорный процесс он узнал из СМИ.

"До выхода (указа президента) в свет со мной никто из официальных лиц не говорил и не встречался. Позже узнал, что инициатором назначения стал Леонид Кучма, который на момент выхода указа не находился на территории Украины. На этой неделе ситуация должна проясниться, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским", – сообщил Безсмертный.

Дипломат объяснил, что он против переговоров ради переговоров и все зависит от позиции Зеленского.

"Готов продвигать определенные инициативы, которые будут стоять на страже государственного суверенитета Украины. Я не представляю и не лоббирую интересы любого бизнеса, и своего наша семья не имеет. Никогда не был и не буду декорацией для предателей и приспособленцев. Хочу напомнить, что мне принадлежит авторство самого термина "безопасная реинтеграция Донбасса". Стоял и буду стоять на позициях прозрачности минских переговоров, ведь украинское общество должно понимать, что в головах у украинской власти. Всегда буду отрицать любые попытки других государств инициирования конституционных изменений и вмешательства во внутренние дела Украины", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ране он уже был в политической подгруппе ТКГ, но в 2016 году Безсмертный внезапно вышел из переговоров.

"Я решил для себя и проинформировал всех причастных – от тех, кто участвует в технологическом обеспечении процесса, и к президенту, – что завершаю этот этап в своей жизни. Я выхожу из Минского процесса и не буду дальше участвовать в волонтерстве на этой дипломатической ниве", – говорил он.

В то же время Безсмертный заявлял: "Ничего более отвратительного, чем минский процесс, я не встречал". Уроком Минска является то, что мир, и Европа, и Украина капитулировали перед вызовами, которые были поставлены российской военщиной, говорил он.

Смотрите также видео, как Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу:

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