Наливайченко требует пригласить в Украину мониторинговые миссии ЕС и НАТО для наблюдения за выборами
По мнению политика, жесткий мониторинг выборов сделает невозможным злоупотребления и фальсификации
Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко требует от власти немедленно пригласить в Украину наблюдательные миссии ЕС и НАТО для мониторинга за ходом запланированных на 31 марта президентских выборов в Украине. Об этом он заявил после встречи с представителями Канадской миссии наблюдателей на выборах в Украине.
Правительство Канады уже направило 50 долгосрочных наблюдателей и готовит еще 100 для работы в день голосования.
Жесткий мониторинг выборов со стороны Парламентской Ассамблеи НАТО и ЕС, в частности путем развертывания в Украине Миссии наблюдения за выборами – Elections Observation Mission (EOM) сделает невозможным злоупотребления и фальсификации.
Лидер "Справедливости" сообщил, что мониторинг выборов является общепринятой практикой для ЕС и НАТО, но разворачиваются они по приглашению национальных правительств. Он также напомнил, что миссия ЕС работала в Украине на выборах 1994 года.
"Международные партнеры будут получать от нас все доказательства незаконных действий по препятствование свободным выборам и подкупу избирателей", – подчеркнул Валентин Наливайченко.
Напомним, ранее Валентин Наливайченко выступил с инициативой размещения ротационного контингента американских военных в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Наливайченко требует пригласить в Украину мониторинговые миссии ЕС и НАТО для наблюдения за выборами". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На выборах в Украине уже зафиксировали более 1700 нарушений: инфографика
Абсолютными лидерами по количеству зафиксированных нарушений являются Киев, Днепропетровская и Киевская области