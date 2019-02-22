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Наливайченко требует пригласить в Украину мониторинговые миссии ЕС и НАТО для наблюдения за выборами

Сегодня, 17:21

По мнению политика, жесткий мониторинг выборов сделает невозможным злоупотребления и фальсификации

Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org
Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org.
Наливайченко требует пригласить в Украину мониторинговые миссии ЕС и НАТО для наблюдения за выборами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bdb/e1e/5c5bdbe1e3e8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bdb/e1e/5c5bdbe1e3e8c.jpg Политика По мнению политика, жесткий мониторинг выборов сделает невозможным злоупотребления и фальсификации

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко требует от власти немедленно пригласить в Украину наблюдательные миссии ЕС и НАТО для мониторинга за ходом запланированных на 31 марта  президентских выборов в Украине. Об этом он заявил после встречи с представителями Канадской миссии наблюдателей на выборах в Украине.

Правительство Канады уже направило 50 долгосрочных наблюдателей и готовит еще 100 для работы в день голосования.

Жесткий мониторинг выборов со стороны Парламентской Ассамблеи НАТО и ЕС, в частности путем развертывания в Украине Миссии наблюдения за выборами – Elections Observation Mission (EOM) сделает невозможным злоупотребления и фальсификации.

Лидер "Справедливости" сообщил, что мониторинг выборов является общепринятой практикой для ЕС и НАТО, но разворачиваются они по приглашению национальных правительств. Он также напомнил, что миссия ЕС работала в Украине на выборах 1994 года.

"Международные партнеры будут получать от нас все доказательства незаконных действий по препятствование свободным выборам и подкупу избирателей", – подчеркнул Валентин Наливайченко.

Напомним, ранее Валентин Наливайченко выступил с инициативой размещения ротационного контингента американских военных в Украине.

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Тег НАТО, наливайченко, ЕС, наблюдатели, Выборы президента Украины 2019

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