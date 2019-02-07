Наливайченко: Янукович должен сидеть – в Украине или международной тюрьме

Россия стала «оффшором» для политических негодяев и коррупционеров, говорит лидер движения «Справдливость»

Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org.

Наливайченко: Янукович должен сидеть – в Украине или международной тюрьме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bdb/e1e/5c5bdbe1e3e8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bdb/e1e/5c5bdbe1e3e8c.jpg 2019-02-07T09:17:00+02:00 Политика Россия стала «оффшором» для политических негодяев и коррупционеров, говорит лидер движения «Справдливость»

Сбежавший из Украины и обвиненный в госизмене экс-президент Виктор Янукович должен сидеть на Родине или в международной тюрьме.

Так лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отреагировал на пресс-конференцию экс-гаранта Конституции в России, сообщается на официальном сайте политика.

Наливайченко в Ровно заявил журналистам, что Янукович должен не конференции давать, а отбывать наказание за разворовывание Украины, преступления, совершенные против участников Революции Достоинства, сдачу государственных интересов России, содействие аннексии ею Крыма и оккупации Донбасса.

Лидер движения "Справедливость" убежден, что мировому сообществу следует разработать комплекс эффективных санкционных мер в отношении стран, скрывающих на своих территориях международных политических преступников.

"Это должно вернуть в чувство нынешний российский режим, который становится удобным оффшором для политических негодяев и коррупционеров. Ни у кого из диктаторов не должно быть иллюзий, что можно угнетать и грабить собственный народ, а потом сбежать из страны и укрыться за заборами Сочи или Ростова", – подчеркнул экс-глава СБУ.

Наливайченко убежден: диктатор-беглец Янукович должен стать примером для Мадуро и Асада, что правосудия не избежать даже за спиной Кремля.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Наливайченко потребовал продолжить расследование дела о расстреле Евромайдана, поскольку еще не завершены все экспертизы и следственные эксперименты.

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