Наливайченко потребовал продолжить расследование дела о расстреле Евромайдана
Еще не завершены все экспертизы и следственные эксперименты, говорит лидер движения "Справедливость"
Расследование преступлений против участников Революции Достоинства в 2013-2014 гг. не может быть свернуто.
Так лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отреагировал на опубликованную ГПУ информацию о завершении досудебного расследования в отношении виновных в расстрелах на Майдане.
Он отметил, что разделяет обеспокоенность адвокатов семей Небесной Сотни, которые настаивают на продолжении и ускорении следствия, поскольку еще не завершены все экспертизы, следственные эксперименты, не проведены все допросы, не собраны и не проработаны видео- и фотоматериалы.
Валентин Наливайченко призвал ГПУ учесть все переданные возглавляемой им в 2014-2015 годах СБУ доказательства, а также увеличить количество следователей, привлеченных к расследованию этого крупнейшего в истории Украины преступления власти против собственных граждан.
Напомним, 1 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, чтопрокуратура завершила следствие по делу о расстрелах на Майдане и готова передать дело в суд.
Ранее мы писали о том, что исследователи из США восстановили трагические события тех днем и показали, кто и откуда расстреливал активистов Майдана. Американцы представили подробные презентации, восстановив по видео три эпизода из расстрела майдановцев 20 февраля 2014 года.
А начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что расследование "дел Майдана" продвигается: уже 52 человека признаны виновными, а на причастность к совершению преступлений против активистов проверяются более 15 тысяч человек.
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