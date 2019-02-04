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Наливайченко потребовал продолжить расследование дела о расстреле Евромайдана

Сегодня, 17:52

Еще не завершены все экспертизы и следственные эксперименты, говорит лидер движения "Справедливость"

Фото: AFP
Наливайченко потребовал продолжить расследование дела о расстреле Евромайдана //smm.ollcdn.net/img/article/11910/67_main_new.1542827561.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11910/67_tn.1542827561.jpg Политика Еще не завершены все экспертизы и следственные эксперименты, говорит лидер движения "Справедливость"

Расследование преступлений против участников Революции Достоинства в 2013-2014 гг. не может быть свернуто.

Так лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отреагировал на опубликованную ГПУ информацию о завершении досудебного расследования в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Он отметил, что разделяет обеспокоенность адвокатов семей Небесной Сотни, которые настаивают на продолжении и ускорении следствия, поскольку еще не завершены все экспертизы, следственные эксперименты, не проведены все допросы, не собраны и не проработаны видео- и фотоматериалы.

Валентин Наливайченко призвал ГПУ учесть все переданные возглавляемой им в 2014-2015 годах СБУ доказательства, а также увеличить количество следователей, привлеченных к расследованию этого крупнейшего в истории Украины преступления власти против собственных граждан.

Напомним, 1 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, чтопрокуратура завершила следствие по делу о расстрелах на Майдане и готова передать дело в суд.

Ранее мы писали о том, что исследователи из США восстановили трагические события тех днем и показали, кто и откуда расстреливал активистов Майдана. Американцы представили подробные презентации, восстановив по видео три эпизода из расстрела майдановцев 20 февраля 2014 года.

А начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что расследование "дел Майдана" продвигается: уже 52 человека признаны виновными, а на причастность к совершению преступлений против активистов проверяются более 15 тысяч человек.

 

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Тег наливайченко, Евромайдан, небесная сотня, расстрелы

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