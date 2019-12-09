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Нам нужна медицинская инфраструктура и новая программа поддержки студентов – Разумков

9 декабря, 21:31

Председатель Верховной Рады побывал в центре вертебрологии и реабилитации, а также в лицее для одаренных детей

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил с рабочим визитом Житомирскую область. Он побывал в Областном медицинском центре вертебрологии и реабилитации — осмотрел оборудование, пообщался с трудовым коллективом, и наградил работников знаками отличия ВР.

Дмитрий Разумков поблагодарил медиков за их работу и за быстрое восстановление здоровья бойцов, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе.

"Это очень важно для тех, кто прошел фронт, – восстанавливать здоровье и в физическом, и в психологическом плане", – подчеркнул он и пожелал коллективу работать в будущем только с гражданскими пациентами.

Также председатель Верховной Рады отметил, как важно восстанавливать медицинскую инфраструктуру.

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"Многие защитники Украины сегодня нуждаются в поддержке государства. Важно, чтобы они проходили через добрые руки этих врачей", – сказал спикер парламента и подчеркнул, что медики такие же герои, как и воины на фронте.

Также Дмитрий Разумков посетил Житомирский областной лицей-интернат для одаренных детей. Он ознакомился с работой учреждения, пообщался с преподавательским составом и воспитанниками лицея. Спикер парламента отметил, что сегодня Украина опережает другие европейские страны по количеству людей, которые получают высшее образование. Он также выразил обеспокоенность, что многие молодые люди выезжают на учебу за границу потому, что считают, что там лучше жить.

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Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

"В этой ситуации нет корреляции с бюджетными местами в вузах. Безусловно, государство должно поддерживать студентов. Но это должно быть направленное движение", – отметил председатель ВР.

Разумков призвал воспитанников лицея оставаться на обучение и работу в Украине.

"Эту страну никто не построит, кроме тех, кто живет здесь, кто видит свое будущее вместе с Украиной. Кто хочет, чтобы его дети жили, учились и развивались в нашем государстве", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации: по его словам, это станет возможным уже в будущем году. А уже через два года, по его словам, в Днепре смогут принимать современные самолеты: реконструкция аэропорта должна завершиться до марта 2022 года.

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Житомир реформы Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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