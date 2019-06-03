"Нам нужны реальные уголовные дела": Зеленский дал поручение замглавы СБУ

Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время

Зеленский встретился с Бакановым в АП. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с назначенным ранее замглавы СБУ Иваном Бакановым и потребовал от него предоставить в скором будущем первые результаты работы в борьбе с контрабандой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что на данный момент Баканов временно исполняющий обязанности главы СБУ, пока сам председатель спецслужбы Василий Грицак в отпуске (согласно процедуре, в подобных случаях первый заместитель становится т.в.о. главы СБУ).

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезную ответственность перед народом Украины. Ты – исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой. Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", – сказал Зеленский.

В свою очередь Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика должны как можно скорее быть преодолены, так как сильно обескровливают Украину.

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее. Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми", – подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказывал о самых популярных схемах контрабанды в Украине. По его словам, контрабандисты используют фиктивные судебные приговоры, "пересорт" и лазейки в таможенном законодательстве, а также не гнушаются черной контрабандой.

В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, почему в Украине процветает контрабанда. Так, например, в 2017 году, по данным Минэкономразвития, было зафиксировано снижение уровня теневой экономики в стране до 37% против 43% за соответствующий период 2016 года. В реальных цифрах — это около 34 млрд долларов.

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