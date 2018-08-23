Намечаются новые переговоры по Донбассу: у Путина рассказали о встрече Суркова и Волкера

Формат "Волкер – Сурков" чуть не распался, однако теперь они снова будут говорить об Украине

В Кремле подтвердили, что сейчас ведется подготовка к новым переговорам по Донбассу между спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что пока не известно, где именно и когда это произойдет. Спикер Кремля намекнул, что это будет "сверка часов" по украинскому вопросу.

"Насколько я знаю, идет подготовка, но пока не имею информации по месту и по времени. Там, по-моему, нет окончательных договоренностей. Пока, как вы знаете, особых продвижений нет (по урегулированию ситуации на Донбассе – ред.), к нашему сожалению", – сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник, который утверждал, что переговоры между Сурковым и Волкером якобы исчерпали себя, и их формат может быть изменен.

До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. Первая – 21 августа в Минске, вторая и третья – в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая – в Дубае 26 января 2018 года.

В то же время в Кремле подтвердили, что Сурков и далее будет курировать Донбасс и вести переговоры с американской стороной по урегулированию ситуации на востоке Украины.