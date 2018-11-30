Нападение на Гриценко в Одессе: стало известно решение суда по задержанным
Пятерых задержанных обвиняют в хулиганских действиях, сопротивлении полиции и насильственных действиях в отношении руководителя партии
Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины пяти задержанным за нападение на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его соратников накануне.
В ведомстве заявили, что прокуратура обратились с ходатайством о содержании их под стражей.
"Указанным лицам уже сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий, сопротивлении работникам правоохранительных органов и насильственных действиях в отношении руководителя политической партии в связи с его общественной деятельностью (ч. 4 ст. 296 ч. 2 ст. 342 и ч.2 ст. 346 УК Украина)", – гласит заявление областной прокуратуры, опубликованное 30 ноября.
Отмечается, что в результате действий задержанных пострадали пять человек, включая сотрудника патрульной полиции.
Следователи пришли к выводу, что действия злоумышленников были связаны не с деятельностью Гриценко как кандидата в президенты, а с его "возможными коррупционными связями и незаконным отчуждением имущества" в бытность министром обороны Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, 28 ноября в Одессе Гриценко закидали яйцами и хотели подарить "подарок". Очевидцы утверждают, что нападавшими были молодые мужчины спортивного телосложения.
Кроме того, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что пятеро нападавших на сторонников Гриценко опознаны и задержаны Нацполицией.
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