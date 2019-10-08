Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров

8 октября, 00:31

НАПК открыло 596 документов в отношении 117 лиц

/ Фото: РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к декларациям военных прокуроров.

Об этом НАПК сообщает в Facebook.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Открыто 596 документов в отношении 117 лиц", – сказано в сообщении.

Реклама

Ранее новый главный военный прокурор Виктор Чумак распорядился, чтобы е-декларации военных прокуроров были открыты для общественности. Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый украинец будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В тренде
"Газовое" дело, нобелевка по медицине и "суд над Путиным": топ-темы дня
Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля 2017 года экс-глава НАПК Наталия Корчак заявляла, что на тот момент главный военный прокурор Анатолий Матиос приказал закрыть доступ к е-декларациям сотрудников военной прокуратуры. Открыть данные можно было только по обращению главного военного прокурора.

В то же время мы писали ранее о том, как в Украине "шикуют" военные прокуроры. Некоторые работники военной прокуратуры владеют и особняками, и дорогими автомобилями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

реестр военный прокурор декларации НАПК

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на МайданеПолитика
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)Другие новости
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе ДонбассаДонбасс
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дня
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дняЭкономика
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражуПолитика
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информатор
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информаторПолитика

Новости партнеров

Loading...