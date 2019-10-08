НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров

/ Фото: РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к декларациям военных прокуроров.

Об этом НАПК сообщает в Facebook.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Открыто 596 документов в отношении 117 лиц", – сказано в сообщении.

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Ранее новый главный военный прокурор Виктор Чумак распорядился, чтобы е-декларации военных прокуроров были открыты для общественности. Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый украинец будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля 2017 года экс-глава НАПК Наталия Корчак заявляла, что на тот момент главный военный прокурор Анатолий Матиос приказал закрыть доступ к е-декларациям сотрудников военной прокуратуры. Открыть данные можно было только по обращению главного военного прокурора.

В то же время мы писали ранее о том, как в Украине "шикуют" военные прокуроры. Некоторые работники военной прокуратуры владеют и особняками, и дорогими автомобилями.

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