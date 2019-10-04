НАПК решило показать заработки военных прокуроров

Уполномоченные лица Нацагенствта по предупреждению коррупции уже начали работы по открытию данных.

/ Фото: РБК-Украина

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение открыть доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно разъяснению заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности – с марта 2017 года по 4 октября 2019 года, и не будет закрывать их в дальнейшем.

"Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Антикоррупционеры заверили, что все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в реестре в течение следующей недели", – говорится в сообщении.

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Ранее новый главный военный прокурор Виктор Чумак распорядился, чтобы е-декларации военных прокуроров были открыты для общественности. Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый украинец будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля 2017 года экс-глава НАПК Наталия Корчак заявляла, что на тот момент главный военный прокурор Анатолий Матиос приказал закрыть доступ к е-декларациям сотрудников военной прокуратуры. Открыть данные можно было только по обращению главного военного прокурора.

В то же время мы писали ранее о том, как в Украине "шикуют" военные прокуроры. Некоторые работники военной прокуратуры владеют и особняками, и дорогими автомобилями.

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