Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

НАПК решило показать заработки военных прокуроров

4 октября, 20:44

Уполномоченные лица Нацагенствта по предупреждению коррупции уже начали работы по открытию данных.

/ Фото: РБК-Украина

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение открыть доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно разъяснению заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности – с марта 2017 года по 4 октября 2019 года, и не будет закрывать их в дальнейшем.

"Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Антикоррупционеры заверили, что все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в реестре в течение следующей недели", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее новый главный военный прокурор Виктор Чумак распорядился, чтобы е-декларации военных прокуроров были открыты для общественности. Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый украинец будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В тренде
Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля 2017 года экс-глава НАПК Наталия Корчак заявляла, что на тот момент главный военный прокурор Анатолий Матиос приказал закрыть доступ к е-декларациям сотрудников военной прокуратуры. Открыть данные можно было только по обращению главного военного прокурора.

В то же время мы писали ранее о том, как в Украине "шикуют" военные прокуроры. Некоторые работники военной прокуратуры владеют и особняками, и дорогими автомобилями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

военные прокуратуры декларации НАПК

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Украина одобрила
Украина одобрила "формулу Штайнмайера": все подробностиПолитика
Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визита
Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визитаПолитика
В Великобритании прокомментировали согласование
В Великобритании прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"Политика
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИ
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИПолитика
Зеленский сделал заявление об особом статусе Донбасса: видеообращение
Зеленский сделал заявление об особом статусе Донбасса: видеообращениеПолитика

Новости партнеров

Loading...