Нардеп Иванисов исключен из "Слуги народа" за скандал с судимостью

Президентскую политическую силу продолжают покидать депутаты - пока что в добровольно-принудительном порядке

Роман Иванисов. Фото: facebook.com/ivanisov153.sluganarodu

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Народный депутат Роман Иванисов официально исключен из фракции "Слуга народа" из-за подозрении в судимости за изнасилование. Соответствующее заявление сделал на утреннем заседании парламента спикер Дмитрий Разумков.

"Согласно ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 года приняла решение исключить из состава депутатской фракции народного депутата Украины Иванисова Романа Валерьевича", – сказал Разумков.

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Напомним, недавно в соцсетях появилась информация, что народный депутат Иванисов был судим в 1996 году по части 3 статьи 117 УК (Изнасилование несовершеннолетней) и части 2 статьи 118 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным способом). Сам политик Роман Иванисов эту информацию назвал фейком. Позже генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге озвучил, что Иванисов имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Со своей стороны председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия счел, что Роману Иванисову надо приостановить членство в политической силе на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента. Сам Иванисов впоследствии, 20 ноября, сообщил в Facebook, что решил приостановить членство во фракции на время проверки информации о его судимости. Читайте подробнее, что известно о деле Романа Иванисова.

Как сообщали новости "Сегодня", на утреннем пленарном заседании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил об исключении народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из фракции "Слуга народа". Кроме того, Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов из этой фракции.

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