Нардеп Пономарев "атаковал" в Раде журналиста: появилось видео

Сегодня, 15:06

На политика ранее уже завели уголовное дело из-за этого же журналиста, и в Раду поступило представление от ГПУ

Александр Пономарев. Фото: скриншот
Александр Пономарев. Фото: скриншот

В Верховной Раде произошла перепалка между народным депутатом от группы "Воля народа" Александром Пономаревым и журналистом Михаилом Криворучкиным. Об этом написал сам представитель СМИ в Facebook.

По его словам, нардеп пытался проверить у него документы и выдворить из парламента.

"В стенах Верховной Рады (инцидент случился 17 мая) депутат от города Бердянска Александр Пономарев, возомнивший себя "первым после бога", решил проверить, на каком основании я нахожусь в стенах Верховной Рады. Документы, конечно, я ему не показал, а показал охране в его присутствии. Безусловно, охрана подтвердила мое законное право находиться в ВР. После чего Пономарев перешел на личные оскорбления, провоцируя меня на ответные действия в стенах Верховной Рады", – написал журналист.

Он напомнил, что 7 февраля 2018 года депутат Пономарев в здании парламента у него и еще одного журналиста выхватил из рук мобильные телефоны и препятствовал профессиональной журналистской деятельности, за что СБУ начала расследование по данному инциденту.

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На видео можно услышать, как нардеп просит у охраны вывести журналиста из Рады, потому что, по его мнению, тот якобы не имеет права там находиться.

После этого Пономарев говорил, что журналист ему хамит и пожаловался на его внешний вид, призвав Криворучкина придерживаться определенного дресс-кода в здании парламента.

Напомним, как сегодня стало известно, Юрий Луценко внес в Раду представление на депутата Пономарева. Генеральный прокурор хочет привлечь к уголовной ответственности политика как раз за тот инцидент с препятствованием журналисткой деятельности, о чем говорил Криворучкин.

Как сообщалось, в мае прошлого года нардеп Гаврилюк набросился на журналиста в Раде. В результате драки нардеп разорвал своему оппоненту рубашку и разбил телефон.
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"Сегодня"

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